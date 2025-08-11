Vợ chồng chia tài sản ly hôn là 29 con gà, tòa phán quyết vừa khéo vừa hài

HHTO - Một cặp vợ chồng tranh cãi vì phải chia tài sản khi ly hôn là 29 con gà. Việc này bị đưa ra tòa án và tòa đã có một quyết định mà mới nghe thì rất hài hước nhưng không kém phần hợp tình hợp lý.

Các “trận chiến pháp lý” liên quan đến phân chia tài sản khi vợ chồng ly hôn thường là về nhà cửa, xe cộ, tiền bạc. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Một cặp vợ chồng ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) là chị Tu và anh Yang mới đây ly hôn đã cãi nhau vì tranh chấp… gà.

Anh chị này sống bằng nghề chăn nuôi. Họ có tổng cộng 29 con gà, 22 con ngỗng và 2 con vịt, theo SCMP. Khi ly hôn, họ quyết định chia đôi tài sản.

Số ngỗng và vịt thì dễ chia vì chẵn, nhưng số gà thì không.

Cặp đôi ly hôn vốn sống bằng nghề chăn nuôi. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Chị Tu nói, chị đã tự tay nuôi gà nên có sự gắn bó tình cảm với chúng, nên chị phải được nhiều gà hơn Yang. Anh Yang phản đối, rằng anh cũng dành không ít thời gian cho gà.

Họ không hòa giải được nên đưa sự việc ra tòa án và tình huống lạ lùng này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng ở Trung Quốc.

Thế rồi quan tòa Chen Qian ở Tứ Xuyên đã đưa ra một quyết định vừa thực tế, vừa hợp lý: Bà bảo anh Yang và chị Tu mỗi người nhận 14 con gà, còn một con lẻ ra thì anh chị… nấu thành một bữa ăn chia tay.

Anh Yang và chị Tu cũng đồng ý, không cãi nhau nữa. Sau phiên tòa, anh Yang thậm chí còn đèo chị Tu về bằng chiếc xe máy điện của anh.

Việc chia tài sản là đàn gà không đơn giản, vì khó mà tính được công sức chăm nuôi gà của mỗi người. Ảnh minh họa: AFP.

Netizen Trung Quốc đã khen ngợi quyết định của quan tòa Chen là “vừa đúng luật, vừa phù hợp với truyền thống địa phương”.

Tỷ lệ ly dị ở Trung Quốc đang tăng đáng kể, nhưng câu chuyện trên như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng ngay cả khi chia tay, các cặp đôi vẫn có thể tôn trọng và cư xử đàng hoàng với nhau. Mà biết đâu sau khi ăn chung một bữa, anh Yang và chị Tu lại quyết định không ly hôn nữa!

Dù sao, một số cư dân mạng vẫn hài hước bình luận rằng, quyết định của quan tòa đúng là hợp lý và công bằng, nhưng trong vụ ly hôn này, cuối cùng một con gà lại là “nạn nhân”.