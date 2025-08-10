Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đưa kem cho nữ du khách theo cách khiếm nhã, người bán kem ở Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một người bán kem ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa kem cho một nữ du khách theo cách mà anh ta nghĩ là “nghệ thuật”, nhưng lại khiến cô gái thấy là cợt nhả, thậm chí thấy như bị "quấy rối". Kết quả là người bán kem bị bắt và quầy kem bị tịch thu, cho thấy ranh giới giữa sự đùa giỡn và xúc phạm có thể mong manh đến mức nào.

Việc đến mua kem ở một quầy kem trên đường phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã trở thành trải nghiệm khó chịu đối với một nữ du khách, khi cô cảm thấy bị người bán kem “quấy rối” ở nơi công cộng.

Cô gái đã đăng đoạn video mua kem ở Istanbul lên mạng để hỏi ý kiến netizen xem mình nên làm thế nào. Trong video, người bán kem khi đưa kem cho cô có vẻ trêu đùa, rồi bỗng nhiên ấn cái kem vào ngực áo cô.

Nữ du khách rõ ràng đã bị bất ngờ nên lùi lại. Tuy nhiên, người bán kem tiếp tục trò đùa và giơ cái kem vào mặt khách, sau đó thậm chí nắm tay cô và bảo cô ăn thử kem.

Đây là video:

Nguồn: Says.

Trong bài đăng, nữ du khách viết rằng cô tức giận chính bản thân mình vì đã không có thái độ phản đối quyết liệt với người bán kem. Cô cũng nói cô cảm thấy “ghê sợ và bị xúc phạm”. Nữ du khách hỏi ý kiến cư dân mạng về việc liên lạc với cảnh sát hoặc cơ quan du lịch ở Istanbul về vụ việc này.

Bài đăng của nữ du khách nhanh chóng được chia sẻ và ngay hôm sau, ông Inan Guney, thị trưởng khu Beyoglu của Istanbul, đã đăng video cho thấy cảnh sát đang tịch thu các dụng cụ ở quầy kem của người bán hàng “khiếm nhã”.

Đây là video:

Nguồn: Inan Guney.

Ông Guney viết, quầy kem đã phải đóng cửa và người bán kem bị bắt. Ông khẳng định chính quyền ở đây sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo sự an toàn cho du khách, đặc biệt là du khách nữ.

Thực tế, những người bán kem ở Thổ Nhĩ Kỳ vốn nổi tiếng với cách đưa kem cho khách rất độc đáo: Họ giả vờ đưa kem, rồi khi khách định cầm thì họ nhanh chóng rút lại. Đây được coi như một “đặc sản” ở các quầy kem tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, vụ việc mới đây với nữ du khách cho thấy ranh giới giữa sự tinh nghịch, đùa vui và sự cợt nhả, xúc phạm có thể là rất mờ nhạt; và những người vượt qua ranh giới đó hoàn toàn có thể phải chịu hậu quả mà họ không lường trước được.

Thục Hân
#hành vi khiếm nhã #kem ở thổ nhĩ kỳ #khiếm nhã với du khách

