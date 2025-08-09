Hà Nội dự báo nóng đến 46 độ trước khi miền Bắc chuyển mưa dông, giảm nhiệt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thục Hân
HHTO - Đợt nắng nóng cuối tuần này ở miền Bắc vẫn chạm đến mức gay gắt và dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội ngày mai có thể đạt 46 độ C. Sau đó, miền Bắc sẽ chuyển mưa dông, nhiệt độ giảm dần.

Cuối Hè thường có kiểu nắng nóng dễ khiến con người cảm thấy khó chịu, đó là kiểu oi bí, bức bối. Đợt nắng nóng cuối tuần này ở miền Bắc cũng vậy, tuy nhiệt độ không cao bằng đợt trước nhưng mức độ oi bức thì ai cũng phải kêu ca.

Trưa và chiều nay, 9/8, nhiệt độ Hà Nội lên khoảng 45oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Ngày mai, 10/8, tuy nhiệt độ thực đo ở Hà Nội có thể thấp hơn hôm nay một chút nhưng nhiệt độ cảm nhận dự báo lại tăng, lên mức 46oC vào buổi trưa và đầu giờ chiều do độ ẩm cao làm tăng cảm giác nóng, oi.

Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ thấp hơn 1 - 2oC.

Và sau đó, đợt nắng nóng kết thúc.

temp-aug10-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa mai, 10/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo từ chiều tối đến tối mai, miền Bắc bắt đầu có mưa dông rải rác, ban đầu chủ yếu ở vùng núi và trung du. Ở Hà Nội nói riêng và đồng bằng Bắc Bộ nói chung, chiều tối đến tối mai cũng có thể có mưa dông nhưng khả năng thấp hơn.

Từ 11/8, dự báo Hà Nội hết nắng nóng (nhiệt độ cao nhất trong ngày xuống dưới 35oC) nhưng có thể vẫn oi. Dù sao, trời cũng đỡ nóng, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày dự báo sẽ là 40oC hoặc thấp hơn.

Có thể một vài ngày sau đó, Hà Nội mới có mưa nhiều hơn, tập trung vào chiều tối và đêm, có lúc mưa to cục bộ.

rain-aug10-2200.jpg
Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào tối hoặc đêm 10/8. Ảnh: Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mưa, dông sau những ngày nắng nóng thường mạnh, bất chợt (thường vào buổi chiều đến chiều tối), người dân lưu ý nếu đang ở ngoài trời mà thấy mưa dông cần tìm chỗ trú ngay, nhưng không nên trú dưới gốc cây và bên dưới cầu vượt.

Thục Hân
