Video cầu treo ở Trung Quốc đứt cáp khiến nhiều người bị rơi, 5 người thiệt mạng

HHTO - Một vụ tai nạn đã xảy ra ở điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc: Một dây cáp cầu treo bị đứt khiến mặt cầu nghiêng hẳn sang một bên, nhiều người rơi xuống. Đã có 5 người thiệt mạng và còn nhiều người bị thương.

Một chiếc cầu treo nổi tiếng, thu hút nhiều du khách, ở Tân Cương (Trung Quốc) đã bị đứt dây cáp trong khi trên cầu đang có nhiều người, theo trang Shanghai Eye.

Theo trang Global Times của Trung Quốc, tai nạn này xảy ra vào lúc hơn 6h tối thứ Tư vừa rồi (7/8). Mặt cầu nghiêng hẳn đi sau khi một dây cáp đứt, khiến 29 người bị rơi khỏi cầu, trong đó 5 người thiệt mạng và 24 người bị thương (có 2 người bị thương nặng). Những người bị thương lập tức được đưa đến bệnh viện, theo Xinhua vào ngày thứ Năm, 8/8.

Đây là một video ở hiện trường:

Nguồn: Weibo.

Những hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy chiếc cầu treo không cao tính từ mặt đất, nhưng bên dưới dường như là dòng sông với nước chảy khá mạnh và ở bờ sông có nhiều đá. Mặt cầu bị nghiêng hẳn về một bên, một số người cố giữ thăng bằng trên cầu bằng cách bám lấy bên thành cầu không bị đứt dây.

Trang Global Times xác định, cây cầu này là cầu Jiangjun.

Đây là video một số du khách cố bám vào những dây còn lại của cầu để di chuyển:

Nguồn: Weibo.

Theo trang Yangtze Evening News, một du khách họ Tong kể lại, phải đi qua cây cầu này mới tới được nơi ngắm cảnh đẹp. Và khi dây cáp bất ngờ bị đứt, một số người rơi xuống sông rất lạnh, một số người ngã xuống bờ sông đầy đá cứng, một số bị kẹt lại trên cầu. Những người chăn gia súc gần đó đã lập tức cưỡi ngựa chạy đến hỗ trợ. Bản thân Tong cũng bị kẹt trên cầu và được cứu vào khoảng 7h20’ tối, may mắn không bị thương đáng kể.

Các cơ quan chức năng địa phương đang điều tra để tìm nguyên nhân của vụ tai nạn này.