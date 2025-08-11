Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bệnh Chikungunya từng xuất hiện ở Việt Nam: Triệu chứng, nếu mắc bệnh nên làm gì?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Dữ liệu cho thấy bệnh Chikungunya - đang lây lan nhanh ở miền Nam của Trung Quốc - đã từng xuất hiện ở Việt Nam. Bệnh này có triệu chứng thế nào, có lây từ người sang người không và nếu mắc bệnh nên làm gì?

Các chuyên gia y tế ở Quảng Đông (Trung Quốc) đang rất cảnh giác vì sự bùng phát của bệnh do virus Chikungunya (phát âm chik-un-GUN-yuh), bắt đầu từ khoảng một tháng trước. Đến nay đã có khoảng 8.000 ca bệnh được báo cáo, theo The Guardian.

Thực tế, đây không phải là một bệnh mới, mà thỉnh thoảng vẫn có những đợt bùng phát ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ, nhưng đây là lần đầu tiên có đợt bùng phát mạnh ở Trung Quốc.

Bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), nói vào ngày 11/8 rằng, nhiều dữ liệu khoa học cho thấy Chikungunya từng lưu hành tại Việt Nam, theo Tiền Phong.

drone.jpg
Drone phun thuốc diệt muỗi ở Quảng Châu (Trung Quốc). Ảnh: China News Service/ Getty Images.

Vậy Chikungunya có những triệu chứng gì?

Chikungunya là bệnh lây truyền do muỗi, với các triệu chứng bao gồm sốt, đau cơ và khớp, buồn nôn, phát ban. Hầu hết người bệnh sẽ đỡ hoặc khỏi trong một tuần. Trong một số trường hợp hiếm, các triệu chứng có thể kéo dài nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Trẻ sơ sinh, người già và những người có bệnh nền có nguy cơ mắc bệnh cao nhất và dễ bị triệu chứng nặng hơn. Bệnh hiếm khi gây tử vong, nhưng có thể gây biến chứng ảnh hưởng đến mắt, tim và hệ thần kinh.

Bệnh này không lây từ người sang người, mà muỗi đốt người bệnh rồi mang theo virus và khi đốt người khác thì sẽ làm lây bệnh. Vì vậy, những người bị bệnh cũng được khuyên không nên đi du lịch và nên tránh để muỗi đốt. Những người đã nhiễm virus này một lần thì dễ có kháng thể, không bị lại.

Cách phòng bệnh Chikungunya cũng tương tự cách phòng các bệnh khác lây lan qua muỗi, đó là tránh để muỗi đốt và giữ môi trường sống vệ sinh, thoáng đãng.

treat.jpg
Các cách xử lý cơ bản khi mắc bệnh Chikungunya. Ảnh: HHT.

Hiện tại chưa có thuốc điều trị bệnh Chikungunya. Theo CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh), người bệnh nên nghỉ ngơi, uống nhiều nước, có thể dùng thuốc giảm đau phổ biến (nên hỏi ý kiến bác sĩ về liều lượng) để giảm đau, hạ sốt.

Tuy nhiên, CDC lưu ý người dân KHÔNG dùng aspirin hay các loại thuốc kháng viêm không steroid, như ibuprofen, cho đến khi có thể loại trừ bệnh sốt xuất huyết.

fb1463.jpg
Thục Hân
