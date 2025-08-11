Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chú heo ngắm tuyết từ căn nhà xập xệ khiến ai cũng thương và quyết định giải cứu

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một video ghi lại hình ảnh chú heo đã được đăng lên mạng và bỗng được chia sẻ rất nhanh chóng. Trong video đó là chú heo đang ngó ra từ cửa sổ một căn nhà tồi tàn, ngắm những bông tuyết rơi với vẻ vừa ngây thơ, vừa hào hứng. Nhờ video này mà chú heo đã được cứu.

Chú heo có tên là Grutu chắc chắn không bao giờ biết đến mạng xã hội, nhưng chính mạng xã hội đã cứu nó một mạng.

Grutu sống trong một căn nhà xuống cấp ở làng Bakuriani (Georgia). Nó không biết đến số phận của mình - là sắp trở thành thực phẩm như những chú heo khác. Grutu thích ngó qua cửa sổ ra phố, và một hôm, khi tuyết rơi, Grutu đã rất hào hứng ngó ra ngoài, vươn cổ đón những bông tuyết, trông ngây thơ và hiền lành như một đứa trẻ.

Đây là video:

Nguồn: Greenpeace Area.

Rất tình cờ, một người đã ghi lại hình ảnh chú heo ngắm tuyết và đăng lên mạng xã hội. Rồi rất bất ngờ, video này được chia sẻ nhanh chóng và chú heo Grutu trở nên nổi tiếng - mặc dù tất nhiên là Grutu cũng không hề biết.

Nhiều cư dân mạng xem video nhận xét rằng Grutu trông như một nhân vật trong phim hoạt hình. Ai nhìn thấy chú heo nhỏ hào hứng đón tuyết cũng cảm thấy rất thương nó và mong nó được cứu thoát khỏi “số phận” khó tránh của một chú heo.

Thế là một số tình nguyện viên ở gần nơi Grutu sống đã quyết định cứu nó. Họ quyên góp được 1.626 lari (gần 16 triệu đồng) để mua lại Grutu và chuyển chú heo tới thủ đô Tbilisi.

pig.jpg
Chú heo nhỏ nhếch nhác không biết đến hoàn cảnh của mình, chỉ hào hứng khi thấy những bông tuyết rơi. Ảnh: YouTube.

Tại Tbilisi, Grutu được một gia đình nhận nuôi. Chú được sống thoải mái hơn trong một khu vườn rộng cùng một số động vật khác. Người chủ mới của Grutu nói, bà mong Grutu sẽ sống lâu và hạnh phúc cùng bà và cả gia đình.

Câu chuyện về Grutu như một bằng chứng rằng đôi khi, điều chạm đến trái tim của nhiều người chính là sự đơn giản và nhẹ nhàng - như hình ảnh một chú heo ngắm tuyết vậy.

ft1465.jpg
Thục Hân
#video động vật dễ thương #giải cứu động vật #việc tử tế

