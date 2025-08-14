Hình ảnh bão Podul có hình dáng lạ gây chú ý: Tại sao bão như thể bị tách đôi?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Kể từ khi bão Podul đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc), một hình ảnh trên ứng dụng dự báo bão cho thấy cơn bão này có hình thù rất lạ, trông như thể nó bị tách làm đôi thành 2 cơn bão nhỏ. Hình ảnh được chia sẻ nhanh chóng trên các mạng xã hội và gây tò mò. Hiện tượng “bão chia đôi” này được giải thích thế nào?

Bão Podul đã đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc) vào chiều ngày 13/8, đúng như dự báo của các cơ quan khí tượng.

Khi bão Podul vào Đài Loan, trên mạng xã hội có một hình ảnh bão được chụp từ ứng dụng Windy, được chia sẻ rất nhanh chóng và trở nên viral. Lý do là vì hình ảnh cơn bão này rất lạ, rất khác những cơn bão khác. Nó không có hình gần tròn, đối xứng như phần lớn các cơn bão, mà trông nó như thể bị chia làm đôi, có người nói trông như một con muỗi, có người lại nói trông như quả chuối đang được bóc. Nói chung, trông bão Podul như thể đã được chia thành 2 cơn bão nhỏ.

podul.jpg
Nguồn: Windy.

Vậy tại sao Podul có hình dáng độc đáo như thế?

Theo các trang khí tượng thì lời giải thích hợp lý nhất về hình dạng “chia đôi” khác thường của bão Podul khi đổ bộ Đài Loan là bão đã tương tác với địa hình nhiều núi.

Ở Đài Loan có dãy núi Trung Ương là dãy núi chính, như “xương sống” của nơi này, có những đỉnh núi cao hơn 3.000 mét. Khi bão Podul đổ bộ từ phía Đông Nam, dãy núi như một rào cản, đóng vai trò lớn trong việc phá vỡ cấu trúc của bão, khiến thành mắt bão bị biến dạng, trông như thể bị “chia tách” như trong hình ảnh.

Khi cấu trúc của bão bị ảnh hưởng, trông bão có thể bị “xộc xệch”, gió trở nên hỗn loạn, tình cờ tạo thành hình ảnh lạ mắt. Đôi khi những hình ảnh này cũng tăng phần “kịch tính” do hiệu ứng màu sắc thể hiện cả gió lẫn mưa của các ứng dụng dự báo thời tiết. Trường hợp hình ảnh của bão Podul trên ứng dụng Windy có thể là như vậy chứ không phải bão tách đôi để có 2 tâm bão như một số cư dân mạng bình luận.

Đây là video một giàn giáo bị gió mạnh do bão Podul phá hỏng ở Đài Loan: Nguồn: Facebook.

Nguồn: Foreigners in Taiwan.
fb1463.jpg
Thục Hân
