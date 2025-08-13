Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vụ việc “gà lôi trắng”: Tại sao không được nuôi, nhân giống động vật quý hiếm?

HHTO - Trong vụ việc anh Thái Khắc Thành ở Nghệ An bị bắt vì mua bán gà lôi trắng, nhiều cư dân mạng cho rằng việc anh Thành “mát tay” nhân giống được gà lôi trắng như vậy là tốt, thậm chí có thể giúp loài động vật này bớt hiếm có. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy, và có những lý do khiến việc tự ý nuôi, nhân giống động vật quý hiếm là không được phép.

Cư dân mạng đang xôn xao về vụ việc anh Thái Khắc Thành ở Nghệ An bị bắt vì “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” khi anh Thành nuôi, mua bán gà lôi trắng, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, theo Tiền Phong.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng việc anh Thành nhân giống được loài động vật quý hiếm như vậy là rất giỏi, nên để anh phổ biến kinh nghiệm, từ đó có thể tăng số lượng gà lôi trắng.

thaikhacthanh.jpg
Thái Khắc Thành khi bị bắt. Ảnh: TPO.

Nhưng các quy định của pháp luật về động vật quý hiếm không dựa vào sự “mát tay” của một người bất kỳ, mà dựa trên những nguyên tắc nghiêm ngặt nhằm bảo vệ các loài động vật đó và kiểm soát việc sở hữu, nhân giống, mua bán chúng.

Không chỉ ở Việt Nam, mà trên thế giới, những quy định về động vật nguy cấp, quý, hiếm đều rất nghiêm, dù người nuôi có giỏi đến đâu đi nữa. Việc này có nhiều lý do.

Thứ nhất, nếu việc nhân giống động vật quý hiếm được thực hiện tự do thì sẽ tạo điều kiện khiến một số người bắt động vật quý hiếm từ nơi hoang dã về và bảo đó là do mình nhân giống được. Điều này sẽ càng tạo cơ hội cho việc mua bán động vật hoang dã trái pháp luật.

pheasant.jpg
Gà lôi trắng. Ảnh: TPO.

Thứ hai là việc tự ý nhân giống động vật quý hiếm với số cá thể ít có thể dẫn tới nhân giống cận huyết, làm giảm sự đa dạng di truyền và gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Hơn nữa, những động vật bị nuôi nhốt có thể mất đi các kỹ năng sinh tồn quan trọng như săn bắt, phát hiện động vật săn mồi…, nên chúng cũng khó sống khi được trả về môi trường hoang dã.

Tiếp theo, việc tự ý nuôi nhốt, nhân giống như trên cũng có thể làm lây lan bệnh dịch khó kiểm soát, bao gồm lây cho cả gia súc, gia cầm và con người.

Động vật nguy cấp, quý, hiếm thường có giá trị cao, nên nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ thì việc nuôi, nhân giống chúng có thể được thực hiện ngày càng nhiều vì lợi nhuận.

area.jpg
Khu vực nuôi gà của Thái Khắc Thành. Ảnh: TPO.

Tóm lại, dù một người có vẻ “mát tay” và nhân giống được động vật nguy cấp, quý, hiếm thì việc tự ý thực hiện vẫn là vi phạm quy định, vì nếu không có sự quản lý nghiêm ngặt, hành vi nhân giống như vậy thực ra có thể làm ảnh hưởng đến động vật hoang dã, đến các nỗ lực bảo tồn và có thể làm tăng việc buôn bán động vật bất hợp pháp. Vì vậy, hầu hết các quốc gia đều hoặc là cấm, hoặc là có nhiều quy định chặt chẽ liên quan đến vấn đề này.

Ngày 13/8/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với anh Thái Khắc Thành từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật, theo thông tin được đăng trên Tuổi Trẻ.

fb1463.jpg
Thục Hân
#gà lôi trắng #gà lôi trắng nghệ an #thái khắc thành #động vật quý hiếm gà lôi trắng #nhân giống gà lôi trắng #nhân giống động vật quý hiếm #tại sao không được nuôi gà lôi trắng

