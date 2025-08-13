Thái Lan: Học sinh tấn công giáo viên vì bài thi "chỉ" được 9 điểm, gây phẫn nộ

HHTO - Một học sinh ở Thái Lan vì không kiềm chế được cơn nóng giận khi bài thi “chỉ” được 9/10 điểm nên đã tấn công cô giáo mình. Sự việc này khiến bất kỳ ai cũng rất phẫn nộ và học sinh đó có thể phải chịu hậu quả nặng nề.

Có một sự việc đang gây xôn xao và phẫn nộ trên mạng xã hội ở Thái Lan, đó là một nam học sinh đã dùng vũ lực với cô giáo của mình chỉ vì không hài lòng với bài thi được 18/20 điểm (tức là 9 điểm nếu tính theo thang điểm 10 như ở nước ta).

Sự việc này xảy ra ở tỉnh Uthai Thani ít ngày trước, theo trang Bangkok Post và Thai PBS. Hôm ấy, nam sinh đã gặp cô giáo để hỏi tại sao bài thi Toán giữa kỳ của mình không được điểm tối đa. Cô giáo giải thích rằng nam sinh này chỉ ghi đáp số chứ không ghi rõ cách tính toán. Cô cũng bảo nam sinh có thể hỏi ý kiến các giáo viên khác.

Nam sinh làm y như vậy, rồi quay lại bảo cô giáo mình rằng các thầy cô khác nói việc này (trừ bớt điểm nếu không ghi rõ cách tính toán) thì tùy quan điểm của từng giáo viên. Nói xong, nam sinh bất ngờ nổi giận, lao vào tấn công cô giáo bằng cả chân và tay trước sự hoảng hốt của các bạn trong lớp.

Hình ảnh do camera trong lớp ghi lại cho thấy nam sinh đã giận dữ tấn công cô giáo. Ảnh: Thai PBS.

Cô giáo đã phải vào viện điều trị các vết sưng bầm và rạn xương, sau đó cô đã gửi đơn tới đồn cảnh sát Nong Chang. Cảnh sát cho biết sẽ mời nam sinh 17 tuổi kia tới để thẩm vấn.

Quả thật là một phút không kiềm chế có thể dẫn đến hậu quả rất nặng nề. Hiện tại, bố mẹ của nam sinh đã phải tới xin lỗi cô giáo, gửi đơn xin cho nam sinh thôi học tại trường.

Cư dân mạng ở Thái Lan rất phẫn nộ với hành động của nam sinh, đồng thời cũng chỉ ra rằng có lẽ học sinh cần được học về kỹ năng kiềm chế cảm xúc như một môn học ở trường.