Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Thời tiết Hà Nội tăng oi nóng trước khi thay đổi, dự báo sẽ mưa từ tối mai

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ở Thủ đô Hà Nội, dù nắng không gay gắt cả ngày như trong các đợt nắng nóng trước nhưng trời rất oi bức, thậm chí mức độ oi nóng sẽ còn tăng lên trước khi thay đổi thời tiết. Dự báo từ tối mai, Hà Nội sẽ bắt đầu có mưa và có thể mưa trong nhiều ngày.

Mưa đã bắt đầu xảy ra ở một số tỉnh thành miền Bắc, tuy nhiên sự oi nóng thì vẫn duy trì ở nhiều nơi. Ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, có nơi vẫn có nắng nóng, có nơi đã “thoát” ngưỡng đó (nắng nóng là khi nhiệt độ cao nhất trong ngày (thực đo) từ 35oC trở lên), nhưng cảm giác oi bức thì vẫn còn.

Chiều nay, 13/8, nhiệt độ Hà Nội ở mức 40 - 42oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Ngày mai dự báo nhiệt độ vẫn tương tự nhưng nhiều người có thể cảm thấy oi hơn, nóng hơn. Đây là điều thường thấy trước khi thay đổi thời tiết.

temp-aug13-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc trưa và chiều 13/8. Cùng thời điểm ngày 14/8 dự báo cũng tương tự. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ khoảng tối đến đêm mai, 14/8 (cộng trừ một chút về mặt thời gian, chẳng hạn nếu sớm có thể là chiều tối đến tối, hoặc muộn có thể là rạng sáng 15/8), dự báo Hà Nội bắt đầu mưa và như vậy là bước vào đợt mưa có thể kéo dài ít nhất 4 - 5 ngày, sang đến đầu tuần sau.

Tất nhiên trong những ngày này thì không phải suốt ngày lúc nào cũng mưa, mà trong ngày sẽ có mưa rải rác, bất chợt, có thể có khu vực mưa to đến rất to. Vì vậy, người dân khi ra ngoài luôn nên mang theo đồ che mưa, trong trường hợp thấy có dông, gió to thì nên tìm chỗ trú ngay để giữ an toàn.

Các tỉnh thành lân cận có xu hướng thay đổi thời tiết tương tự Hà Nội.

rain-aug14-2300.jpg
Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào tối đến đêm mai, 14/8 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Do có mưa liền mấy ngày nên nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong những ngày mưa dự báo chỉ xấp xỉ 35oC, trời khá mát.

fb1463.jpg
Thục Hân
#thời tiết miền bắc #thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #dự báo thời tiết hà nội ngày mai #bao giờ hà nội mưa #dự báo mưa hà nội #bao giờ hà nội hết nóng #miền bắc mưa dông

Xem thêm

Cùng chuyên mục