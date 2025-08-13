Thời tiết Hà Nội tăng oi nóng trước khi thay đổi, dự báo sẽ mưa từ tối mai

Mưa đã bắt đầu xảy ra ở một số tỉnh thành miền Bắc, tuy nhiên sự oi nóng thì vẫn duy trì ở nhiều nơi. Ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, có nơi vẫn có nắng nóng, có nơi đã “thoát” ngưỡng đó (nắng nóng là khi nhiệt độ cao nhất trong ngày (thực đo) từ 35oC trở lên), nhưng cảm giác oi bức thì vẫn còn.
Chiều nay, 13/8, nhiệt độ Hà Nội ở mức 40 - 42oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Ngày mai dự báo nhiệt độ vẫn tương tự nhưng nhiều người có thể cảm thấy oi hơn, nóng hơn. Đây là điều thường thấy trước khi thay đổi thời tiết.
Từ khoảng tối đến đêm mai, 14/8 (cộng trừ một chút về mặt thời gian, chẳng hạn nếu sớm có thể là chiều tối đến tối, hoặc muộn có thể là rạng sáng 15/8), dự báo Hà Nội bắt đầu mưa và như vậy là bước vào đợt mưa có thể kéo dài ít nhất 4 - 5 ngày, sang đến đầu tuần sau.
Tất nhiên trong những ngày này thì không phải suốt ngày lúc nào cũng mưa, mà trong ngày sẽ có mưa rải rác, bất chợt, có thể có khu vực mưa to đến rất to. Vì vậy, người dân khi ra ngoài luôn nên mang theo đồ che mưa, trong trường hợp thấy có dông, gió to thì nên tìm chỗ trú ngay để giữ an toàn.
Các tỉnh thành lân cận có xu hướng thay đổi thời tiết tương tự Hà Nội.
Do có mưa liền mấy ngày nên nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong những ngày mưa dự báo chỉ xấp xỉ 35oC, trời khá mát.