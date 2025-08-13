Thời tiết Hà Nội tăng oi nóng trước khi thay đổi, dự báo sẽ mưa từ tối mai

HHTO - Ở Thủ đô Hà Nội, dù nắng không gay gắt cả ngày như trong các đợt nắng nóng trước nhưng trời rất oi bức, thậm chí mức độ oi nóng sẽ còn tăng lên trước khi thay đổi thời tiết. Dự báo từ tối mai, Hà Nội sẽ bắt đầu có mưa và có thể mưa trong nhiều ngày.

Mưa đã bắt đầu xảy ra ở một số tỉnh thành miền Bắc, tuy nhiên sự oi nóng thì vẫn duy trì ở nhiều nơi. Ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, có nơi vẫn có nắng nóng, có nơi đã “thoát” ngưỡng đó (nắng nóng là khi nhiệt độ cao nhất trong ngày (thực đo) từ 35oC trở lên), nhưng cảm giác oi bức thì vẫn còn.

Chiều nay, 13/8, nhiệt độ Hà Nội ở mức 40 - 42oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Ngày mai dự báo nhiệt độ vẫn tương tự nhưng nhiều người có thể cảm thấy oi hơn, nóng hơn. Đây là điều thường thấy trước khi thay đổi thời tiết.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc trưa và chiều 13/8. Cùng thời điểm ngày 14/8 dự báo cũng tương tự. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ khoảng tối đến đêm mai, 14/8 (cộng trừ một chút về mặt thời gian, chẳng hạn nếu sớm có thể là chiều tối đến tối, hoặc muộn có thể là rạng sáng 15/8), dự báo Hà Nội bắt đầu mưa và như vậy là bước vào đợt mưa có thể kéo dài ít nhất 4 - 5 ngày, sang đến đầu tuần sau.

Tất nhiên trong những ngày này thì không phải suốt ngày lúc nào cũng mưa, mà trong ngày sẽ có mưa rải rác, bất chợt, có thể có khu vực mưa to đến rất to. Vì vậy, người dân khi ra ngoài luôn nên mang theo đồ che mưa, trong trường hợp thấy có dông, gió to thì nên tìm chỗ trú ngay để giữ an toàn.



Các tỉnh thành lân cận có xu hướng thay đổi thời tiết tương tự Hà Nội.

Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào tối đến đêm mai, 14/8 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Do có mưa liền mấy ngày nên nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong những ngày mưa dự báo chỉ xấp xỉ 35oC, trời khá mát.