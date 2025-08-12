Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bầy sứa là “thủ phạm” buộc nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Pháp tạm đóng cửa

Thục Hân

HHTO - Một nhà máy điện hạt nhân lớn ở Pháp đã phải tạm đóng cửa sau khi một bầy sứa khổng lồ gây ra sự việc không thể lường trước.

Nhà máy điện hạt nhân Gravelines ở phía Bắc nước Pháp đã phải tạm đóng cửa vào ngày 11/8 sau khi một bầy sứa gây tắc hệ thống lấy nước để làm mát các lò phản ứng ven biển, theo France 24The Guardian.

Cụ thể, các lò phản ứng 2, 3 và 4 đã tự dừng hoạt động trước lúc nửa đêm ngày Chủ Nhật sang thứ Hai khi các bộ lọc của các trạm bơm bị bao phủ bởi một đàn sứa “khổng lồ và khó lường”. Lò phản ứng số 6 cũng tắt sau đó vài tiếng, theo đơn vị vận hành nhà máy Gravelines.

Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) cho biết, việc 4 lò phản ứng dừng hoạt động “không ảnh hưởng tới sự an toàn của nhà máy, nhân viên hoặc môi trường”.

plant.jpg
Nhà máy Gravelines. Ảnh: Thierry Monasse/ Getty Images.

Sau đó, toàn bộ nhà máy tạm đóng cửa. EDF thông báo rằng các đội ngũ của nhà máy đang kiểm tra và điều chỉnh để có thể khởi động lại các đơn vị sản xuất một cách an toàn tuyệt đối.

Gravelines là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Tây Âu. Trong mấy năm gần đây, các bãi biển quanh Gravelines, ở giữa các thành phố lớn Dunkirk và Calais, ngày càng có nhiều sứa do nhiệt độ nước tăng. Cũng chính những con sứa đã gây ra vấn đề tương tự ở các nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản, Ấn Độ…

fish.jpg
Những con sứa có thể gây nhiều vấn đề cho các nhà máy ở ven biển. Ảnh minh họa: Getty Images.

Theo The Guardian, thậm chí những con sứa đã từng gây ra sự cố mất điện diện rộng ở Philippines làm cho nhiều người sợ hãi, tưởng là cả hệ thống máy tính hoặc các cơ quan chức năng đang gặp vấn đề.

Hiện tại EDF chưa trả lời câu hỏi của các trang tin, cũng chưa thông báo rõ ràng là khi nào nhà máy Gravelines hoạt động bình thường trở lại.

