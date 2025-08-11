Trọng tài giải khiêu vũ gây sốt vì tỷ lệ cơ thể "9 đầu": Tỷ lệ nào là lý tưởng?

HHTO - Một vị trọng tài trong giải khiêu vũ Latin tổ chức ở Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đang gây sốt mạng xã hội vì có vóc dáng siêu chuẩn, tỷ lệ cơ thể được gọi là “9 đầu”, tức là chiều cao bằng 9 lần chiều dài của đầu, nhiều người nhận xét là “hơn cả hoàn hảo”. Vậy thực ra tỷ lệ cơ thể lý tưởng là thế nào?

Cư dân mạng ở Trung Quốc đang “dậy sóng” vì một vị trọng tài người Latvia, có mặt trong giải khiêu vũ Latin ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên). Vị trọng tài này có dáng cao và thẳng, phong thái thanh lịch, khí chất quý tộc, khiến netizen đặt biệt danh cho ông ấy là “Quý ngài Ferrari”.

Đây là video về vị trọng tài được ví như “bước ra từ thần thoại Hy Lạp”:

Vị trọng tài này là Sergey Sinkins, 55 tuổi. Biệt danh “Quý ngài Ferrari” mà ông được gọi là để chỉ một người hoặc một điều gì đó mà mặc dù nhiều tuổi nhưng vẫn rất giá trị, rất đẹp.

Các hashtag liên quan đến “Quý ngài Ferrari” đã được xem hơn 20 triệu lượt trên mạng Xiaohongshu của Trung Quốc. Một số trang mạng đã nhận xét rằng ông có tỷ lệ cơ thể ở mức “hơn cả hoàn hảo”, khi mà chiều cao của ông là 1m91, bằng 9 lần chiều dài của đầu (21 cm).

Theo các hình vẽ con người từ cổ xưa, thì chiều cao của một người trưởng thành bằng 7 - 8 lần chiều dài đầu của người đó, như vậy là mức bình thường. Nhiều tài liệu cho rằng tỷ lệ này lý tưởng là 8 (chiều cao bằng 8 lần chiều dài đầu). Có lẽ vì vậy mà tỷ lệ cơ thể của ông Sinkins được coi là “hơn cả hoàn hảo”.

Ông Sinkins trong một sự kiện khác. Ảnh: Instagram.

Theo trang Anime Art Magazine, đôi khi một nhân vật trong truyện tranh sẽ được vẽ để có tỷ lệ trên là 9 (chiều cao bằng 9 lần chiều dài đầu), để khiến nhân vật trở nên nổi bật, thường thể hiện rằng nhân vật đó là siêu mẫu hoặc vận động viên với khí chất vượt trội. Vì vậy, tỷ lệ bằng 9 thường được gọi là “mẫu cơ thể người hùng”.

Thế nên “Quý ngài Ferrari” thu hút sự chú ý như vậy cũng là dễ hiểu.

Ngay cả trong các hình vẽ truyện tranh thì một người trưởng thành có tỷ lệ "8 đầu" đã được coi là lý tưởng. Ảnh: Anime Art Magazine.

Khi được truyền thông địa phương phỏng vấn vì sự nổi tiếng bất ngờ, ông Sinkins đáp: “Tôi không biết nên nói gì nữa; tôi khá là sốc về toàn bộ chuyện này”, theo SCMP.

Dù sao, chiều cao/ tỷ lệ như “Quý ngài Ferrari” cũng là rất hiếm, chứ thực ra, cơ thể nào cũng là đẹp khi chúng ta biết yêu quý và tôn trọng cơ thể mình.