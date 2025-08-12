“Bóng người lướt mây” bí ẩn giữa chớp lóe rợp trời ở Bắc Kinh là hiện tượng gì?

HHTO - Cư dân mạng ở Trung Quốc đang xôn xao với đoạn video ghi lại hình ảnh loạt hiện tượng lạ ở thủ đô Bắc Kinh: Chớp lóe liên hồi trong khi Mặt Trăng vẫn đang sáng rực và không có một tiếng sấm nào. Giữa những ánh chớp lóe còn có một “cái bóng” trên bầu trời mà nhiều người thấy trông giống một kiếm sĩ. Những hiện tượng này có thể được giải thích thế nào?

Nhiều cư dân mạng ở Trung Quốc vừa ngạc nhiên, vừa có chút lo lắng khi xem một đoạn video ghi lại loạt hiện tượng lạ ở Bắc Kinh.

Vào một buổi tối gần đây, tại Bắc Kinh đã có chớp lóe rợp trời và cùng trong một khung hình đó, Mặt Trăng vẫn sáng. Chớp lóe lên liên tục như trong một cơn dông mạnh nhưng lại không hề có tiếng sấm, thực sự lạ lùng.

Chưa hết, có netizen còn ghi lại được hình ảnh một “bóng đen” bay trên bầu trời, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những ánh chớp. Nhiều người nói trông “bóng đen” đó giống một vị kiếm sĩ đang lướt qua mây trên chính cây kiếm của mình, vừa kỳ ảo vừa bí hiểm.

Đây là video:

Nguồn: NHCQ.

Theo netizen ở Bắc Kinh thì hiện tượng này xảy ra vào tối ngày 6/8, nhưng vài hôm sau mới được đăng lên mạng xã hội.

Trước sự xôn xao của cư dân mạng, trang QQ đã đăng lời giải thích của các chuyên gia khí tượng.

Theo đó, việc Mặt Trăng vẫn sáng trong khi chớp rợp trời là do chớp chỉ được nhìn thấy trong một lớp/ tầng mây cục bộ trên bầu trời Bắc Kinh. Tối hôm đó có một cơn dông đơn lẻ đã hình thành, cơ quan khí tượng Bắc Kinh cũng đã cảnh báo về cơn dông này.



Hiệp hội Dịch vụ Khí tượng Trung Quốc giải thích, vì một cơn dông đơn lẻ chỉ ảnh hưởng đến một khu vực nhất định và không mở rộng, nên người dân chỉ thấy chớp/ sét ở tầng mây đó, còn thời tiết xung quanh không bị ảnh hưởng bởi cơn dông, nên Mặt Trăng vẫn được nhìn thấy chiếu sáng ở ngay gần đó.

Chớp lóe và Trăng sáng trong cùng một khung hình. Ảnh: NHCQ.

Ngoài ra, hiện tượng chớp lóe lên liên tục nhưng không có tiếng sấm mặc dù ít gặp nhưng cũng là bình thường khi sự phóng điện xảy ra trong các đám mây, và nếu trời có nhiều mây thì tiếng sấm dần “loãng” đi, khiến con người ở mặt đất không nghe thấy.

Các chuyên gia khí tượng cũng nói, “bóng đen” ẩn hiện giữa chớp lóe chắc chắn không phải “kiếm sĩ” hay “pháp sư” nào như trong phim kiếm hiệp. Mà trong lúc sự phóng điện/ sét xảy ra, sự chuyển động liên tục của các đám mây thỉnh thoảng tạo ra thứ gọi là “những bóng đen” với nhiều hình thù ngẫu nhiên trên bầu trời.

Đây cũng không phải một kiếm sĩ. Ảnh: QQ.

Như vậy, mặc dù những hình ảnh trên bầu trời Bắc Kinh có vẻ rất lạ lùng và bí ẩn, nhưng thực ra đều là những hiện tượng tự nhiên bình thường mà thôi.

