Bão Podul cấp 14 có thể chớm vào Biển Đông, có ảnh hưởng đến thời tiết nước ta?

HHTO - Cơn bão Podul đang tăng cấp và tiến về phía Đài Loan (Trung Quốc). Nó được dự báo sẽ mạnh lên đến cấp 14, với sức gió 155 km/h, trước khi đổ bộ. Theo đường đi dự báo, bão Podul có thể sẽ “chớm” vào Biển Đông, vậy cơn bão này có ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc nước ta không?

Theo các dự báo mới nhất, cơn bão Podul có thể sẽ chớm vào Biển Đông. Và mặc dù Podul không ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta nhưng có thể ảnh hưởng gián tiếp đến thời tiết vì phạm vi tác động của một cơn bão trong khu vực luôn là rất rộng lớn.

Sáng nay, 12/8, bão Podul có sức gió 120 km/h (cấp 12), di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và được dự báo sẽ tiến gần đến Đài Loan (Trung Quốc), theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ.

JTWC dự báo, Podul tiếp tục tăng cấp, sức gió có thể lên đến 155 km/h (cấp 14) và sẽ đổ bộ Đài Loan chỉ trong 24 đến 36 giờ tới. Sau đó, nó sẽ suy yếu và có lần đổ bộ thứ hai, vào bờ biển phía Đông của Trung Quốc vào khoảng đêm 13, rạng sáng 14/8.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Podul. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Dự báo giữa 2 lần đổ bộ, bão Podul có thể “chớm” vào Biển Đông. Và mặc dù bão không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta nhưng trong thời gian bão đang di chuyển gần đến Đài Loan như trên, miền Bắc nước ta sẽ khá oi nóng, do bão “hút” bớt mây về phía nó.

Đến khi bão Podul đi vào đất liền Trung Quốc, tàn dư của bão cùng một số yếu tố khí tượng khác lại có thể góp phần gây mưa ở miền Bắc nước ta (có thể cả ở Bắc Trung Bộ), bắt đầu từ khoảng 13 - 14/8, đó là đợt mưa đã đề cập trong một bản tin trước. Hà Nội có khả năng bắt đầu mưa nhiều từ khoảng tối 14 hoặc ngày 15/8.

Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào tối hoặc đêm 14/8 sang rạng sáng 15/8 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ, tính theo mm). Ảnh: Ventusky, ICON.

Có một điều cần lưu ý là khi có bão mạnh trong khu vực và thời tiết ở miền Bắc nước ta oi nóng thì do ảnh hưởng gián tiếp của bão, dông lốc mạnh có thể xảy ra cả trên biển và đất liền. Vì vậy, người dân lưu ý theo dõi thông báo và hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để sắp xếp các kế hoạch phù hợp; nếu đang ở ngoài trời mà thấy có dông thì cần tìm nơi trú ngay.

*Bản đồ dự báo thời tiết của các mô hình trên thế giới chưa cập nhật theo bản đồ hành chính mới (sau sáp nhập) của nước ta; vậy tạm thời xin được giữ nguyên bản đồ của các mô hình như vậy để độc giả tiện theo dõi thời tiết.