Video tàu hỏa va chạm cực mạnh với ô tô ở Ba Lan: Xe vỡ tung, cái kết bất ngờ

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một vụ tai nạn tàu hỏa - ô tô đã xảy ra ở Ba Lan mà bất kỳ ai xem cũng phải giật mình. Người giao hàng bằng ô tô đã cố vượt qua đường ray tàu nhưng không kịp, khiến xe bị kẹt ở đường ray và gần như vỡ tung khi tàu hỏa va phải. Tuy nhiên, kết cục của việc này đúng là không ai tin nổi.

Việc không tuân thủ các quy định về giao thông có thể gây ra những hậu quả rất lớn. Mới đây, một người giao hàng ở Ba Lan đã cố vượt qua đường ray tàu nhưng không kịp, khiến một vụ va chạm rất mạnh giữa tàu hỏa với ô tô đã xảy ra, ai nhìn cũng đứng tim.

Sự việc xảy ra vào buổi sáng sớm, khi một người lái ô tô chở hàng đi qua đường ray tàu hỏa ở gần thành phố Krakow (Ba Lan). Hình ảnh do camera quan sát ghi lại cho thấy chiếc xe đang cố băng ngang qua đường ray nhưng chưa qua hẳn thì rào chắn đã hạ xuống. Vậy là xe ô tô bị kẹt lại.

Trong vài giây căng thẳng, tài xế cố xoay ô tô để tránh tàu hỏa đang đi tới. Nhưng chưa kịp thực hiện thì tai nạn đã xảy ra.

Đây là video:

Nguồn: Storyful.

Theo trang Express, đây là tàu chở khách từ thành phố Swinoujscie tới Krakow. Và nó đâm thẳng vào phía sau của xe ô tô với tốc độ rất nhanh.

Vụ va chạm khiến chiếc ô tô gần như vỡ toang, phần sau xe bị hất văng, các mảnh vụn bay tứ phía.

Nhưng điều khó tin hơn cả là với lực va chạm như vậy, tài xế lại hoàn toàn không sao. Anh ấy leo ra khỏi xe và đi tránh ra nơi khác.

Cảnh sát tỉnh Malopolska đã xác nhận đây là “sự cố rất nguy hiểm”, nhưng cho biết cả tài xế xe ô tô lẫn hành khách trên tàu đều không bị thương.

inci.jpg
Đây là một tai nạn rất nghiêm trọng. Ảnh: Cảnh sát Malopolska.

Với sự việc này, phía cảnh sát đã cảnh báo: “Không tuân thủ các quy định có thể dẫn đến kết quả là một tai nạn thảm khốc. Đây (gần đường ray tàu) không phải là nơi để mạo hiểm”.

Chiếc ô tô hỏng sau đó đã được di chuyển để các đoàn tàu có thể chạy bình thường. Các nhà chức trách địa phương hy vọng đoạn video trên có thể là lời nhắc nhở người tham gia giao thông ngừng liều lĩnh đánh cược với tử thần như vậy.

fb1463.jpg
Thục Hân
