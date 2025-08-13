Video sóng lớn trước giờ bão Podul đổ bộ Đài Loan: Ghi nhận gió giật 155 km/h

HHTO - Bão Podul tăng cấp trong khi đang tiến về phía Đài Loan (Trung Quốc) và dự báo sẽ đổ bộ trong ngày hôm nay. Đài Loan đã ghi nhận gió giật lên tới 155 km/h (cấp 14). Hàng nghìn người đã phải sơ tán. Trang Reuters viết, bão Podul mang theo gió giật lên đến 191 km/h (cấp 16).

Không một cơn bão nào là “đơn giản và dễ đoán” - bão Podul cũng vậy. Những dự báo về cường độ của nó đã liên tục thay đổi kể từ khi nó hình thành.

Sáng nay, 13/8, ở đảo Hoa Lan (Đài Loan, Trung Quốc) đã ghi nhận gió giật 155 km/h (cấp 14), theo trang Focus Taiwan, và đó là khi bão còn chưa đổ bộ. Gió mạnh góp phần khiến hàng trăm hộ dân mất điện. Cả gió và mưa đều đang tăng lên.



Đây là video sóng lớn, cây đổ do gió giật ở Đài Loan khi bão Podul còn chưa vào:

Nguồn: Focus Taiwan.

Mà cấp 14 có thể chưa phải là sức gió đỉnh điểm của cơn bão này. Bão dường như vẫn đang mạnh lên, theo như nhà dự báo Lin Ting-yi của Cơ quan Thời tiết Trung ương (CWA) nói với trang AFP, thông tin được đăng trên France24.

Theo trang TVBS World Taiwan, sóng đang lớn hơn, nước biển dâng, nên người dân cần tránh xa bờ biển. Ông Liu Yu-chi của CWA cảnh báo, khi bão tới gần, sóng ở gần tâm bão có thể cao tới 5 mét.

Ngư dân ở Đài Loan buộc chắc lại thuyền khi bão Podul đến gần. Ảnh: I-Hwa Cheng/ AFP.

Trong ngày hôm nay, các công sở, trường học ở một vùng rộng lớn phía Đông và Nam Đài Loan đã tạm đóng cửa. Hàng trăm chuyến bay đã hủy và khoảng 5.500 người đã phải sơ tán, theo trang Reuters. Cũng theo trang này thì bão Podul mang theo gió giật lên tới 191 km/h (cấp 16).

CWA dự báo, một số nơi ở Đài Loan có thể phải hứng lượng mưa tới 400 - 600 mm từ giờ đến ngày mai, 14/8, do ảnh hưởng của bão Podul.

Dự báo bão Podul sẽ đổ bộ Đài Loan trong chiều nay, 13/8. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Đài Loan bị ảnh hưởng bởi bão mạnh khá thường xuyên, tập trung từ tháng 7 đến tháng 10. Các nhà khoa học cho rằng việc Trái Đất ấm lên khiến bão lũ ngày càng nhiều và khắc nghiệt hơn.