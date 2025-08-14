Ảnh hưởng khó tin của bão Podul ở Đài Loan: Đà điểu sợ sét bỏ chạy, chủ bị phạt

HHTO - Khi bão Podul đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc), nó đã gây ra một “sự cố” rất độc đáo: Khiến một chú chim đà điểu sợ hãi chạy một mạch 16 km liền. Việc đà điểu chạy trên phố lại khiến một số người đi đường giật mình, còn người chủ nuôi chim sau đó đã bị phạt theo Luật Giao thông đường bộ.

Các kiểu ảnh hưởng thường thấy của những cơn bão là gây mưa to gió lớn, ngập lụt, hư hại nhà cửa… Còn khi bão Podul đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc) vào chiều 13/8, nó gây ra một “sự cố” độc đáo, đó là cuộc chạy trốn của một chú đà điểu.

Đúng vậy, tối qua, khi bão Podul đã đi qua, nhiều người đi đường ở huyện Nghi Lan (Đài Loan) giật mình tưởng mình hoa mắt hoặc bị ảo giác khi thấy một chú đà điểu cắm đầu cắm cổ chạy trên phố.

Chú đà điểu này đã biến đường phố yên ắng thành đường đua của một mình mình và nó chạy rất nhanh, không ai cản được, cho đến khi buộc phải dừng lại ở gần một dòng sông.

Đây là video:

Nguồn: Foreigners in Taiwan.

Theo các trang tin ở Đài Loan, chú đà điểu này đã được xác định là bỏ chạy khỏi chuồng từ Tráng Vi (huyện Nghi Lan) sau một cú sét rất lớn, do ảnh hưởng của bão Podul. Tính từ chuồng đến dòng sông nơi chú đà điểu phải dừng bước thì tổng cộng nó đã chạy 16 km.

Người chủ nuôi đà điểu cho rằng, có lẽ chú đà điểu mới 1 tuổi này đã sợ tiếng sét nên xô cửa chuồng và bỏ chạy bất chấp mưa to. Sau khi được nhiều người đi đường phát hiện, chú đà điểu đã được chủ đến đón về.

Khi chủ đến đón, chú đà điểu có vẻ mỏi chân nên vài người phải "bế" lên xe. Ảnh: FTV News.

Phía cảnh sát cho biết, họ đã cảnh cáo người chủ nuôi đà điểu và lập biên bản xử phạt theo Luật Giao thông đường bộ, và người chủ phải nộp phạt 600 Tân Đài tệ (hơn 520.000 đồng).

Không chỉ vậy, chú đà điểu bỏ trốn còn khiến người chủ có thể phải chịu phạt tới 15.000 Tân Đài tệ (hơn 13 triệu đồng) nếu chủ bị xác định là vi phạm cả Luật Bảo vệ Động vật, liên quan đến việc thả thú cưng ở nơi công cộng.