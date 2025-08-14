Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mưa dông ở miền Bắc mở rộng, dự báo Hà Nội giảm gần 10 độ C trong 24 giờ

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận dự báo sẽ bắt đầu mưa nhiều từ tối nay. Sự oi bức, nóng nực chuẩn bị nhường chỗ cho kiểu thời tiết mát mẻ hơn. Dự báo nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm gần 10 độ C trong vòng 24 giờ.

Trong một vài ngày vừa rồi, ở Hà Nội thỉnh thoảng có mưa cục bộ nhưng thời tiết nhìn chung là nóng. Cái nóng oi, bí bức khiến nhiều người thấy mệt mỏi, dễ đau đầu, khó chịu, đặc biệt là những người bị các bệnh như huyết áp, tiền đình…

Dự báo từ chiều tối đến tối nay, mưa dông ở miền Bắc sẽ mở rộng tới đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội. Và có thể nói là mưa đến đâu mát đến đó.

Trưa và chiều nay, 14/8, nhiệt độ Hà Nội vẫn có thể lên tới 42oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), trời vẫn nóng ngột ngạt. Nhưng chỉ 24 giờ sau, tức là đến trưa mai, 15/8, nhiệt độ cảm nhận có thể xuống mức khoảng 32 - 33oC, trời dịu hẳn.

temp-aug15-1200.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa mai, 15/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngay cả nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày ở Hà Nội cũng có sự thay đổi mạnh, dự báo giảm từ 35 - 36oC vào trưa nay xuống mức 28 - 29oC vào trưa mai. Thậm chí, mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ còn dự báo nhiệt độ thực đo ở Hà Nội vào trưa 15/8 chỉ khoảng 26oC, tức là cũng có thể giảm 10oC trong 24 giờ.

Và không chỉ ở Hà Nội mà ngày mai toàn miền Bắc giảm nhiệt.

Trong ngày mai, dự báo Hà Nội cũng sẽ có mưa nhiều, mưa vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày nên người dân ra ngoài nhớ mang theo đồ che mưa, nếu mưa to gió lớn thì nên tìm chỗ trú.

rain-aug15-0800.jpg
Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào sáng mai, 15/8 (những vùng màu xanh da trời là có mưa). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như vậy, Hà Nội chuẩn bị chuyển mưa và trời sẽ mát hơn. Đợt mưa này dự báo sẽ kéo dài sang đến tuần sau.

fb1463.jpg
Thục Hân
