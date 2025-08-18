Trung Quốc: Bé gái 3 tuổi bị dụng cụ nhà bếp cắm vào đầu, vẫn bình tĩnh khó tin

HHTO - Cư dân mạng ở Trung Quốc không khỏi sợ hãi khi xem hình ảnh một sự cố mới xảy ra: Một bé gái 3 tuổi bị con dao gọt trái cây cắm vào đầu. Bé vẫn bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên khi vào viện điều trị và rất may đã được cứu. Sự việc này càng nhấn mạnh rằng người lớn không thể để trẻ tự chơi mà không để mắt đến trẻ được.

Mới đây, một netizen ở Trung Quốc đã đăng video cho thấy một người phụ nữ - có vẻ là người mẹ - đưa một bé gái tới bệnh viện ở Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) trong tình trạng rất kinh hoàng: Bé gái bị một con dao gọt hoa quả đang cắm vào đầu.

Bất kỳ ai nhìn thấy hình ảnh này cũng rất sợ hãi, nhưng bé gái lại bình tĩnh đến bất ngờ, không khóc mà chỉ ngoan ngoãn đi theo mẹ và bác sĩ.

Đây là video:

Nguồn: NHCQ.

Netizen Trung Quốc vừa lo lắng cho tình trạng của bé gái, vừa đặt câu hỏi là tại sao người lớn lại để bé tự đi bộ như vậy thay vì ngồi trên xe đẩy, vì việc bé tự đi có thể nguy hiểm, khiến con dao gây tổn thương sâu hơn.

Sau đó, trang Dimsum Daily và News China đã đăng về sự việc này. Theo đó, bé gái bị thương mới hơn 3 tuổi, đã đến khám ở Bệnh viện Nhân dân Quận Đông Xuyên ở Côn Minh vào ngày 15/8.

Phía bệnh viện đã xác nhận sự việc vào ngày 16/8 và cho biết bé gái đã được phẫu thuật để gỡ con dao ra, rất may là tình trạng bé hiện đã ổn định, bé đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Ai nhìn bé gái cũng thấy thương cảm và lo lắng. Ảnh: zx0001/ News China.

Theo một vài trang tin và trang mạng xã hội, nguyên nhân của tai nạn là do bé gái nghịch một mình trong lúc người lớn không để ý. Sự cố đáng sợ này là một lời nhắc nhở - một lần nữa và không bao giờ thừa - rằng người lớn không thể để trẻ em chơi một mình mà không để mắt tới, bởi những chuyện "chẳng may" có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, mà không phải trong trường hợp nào những điều kỳ diệu cũng tới.