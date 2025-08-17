Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ vào Vịnh Bắc Bộ, Hà Nội có thể mưa to những hôm nào?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Theo các dự báo hiện tại, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ, có khả năng đi vào đất liền nước ta. Kể cả khi không vào đất liền miền Bắc thì nó cũng gây mưa kéo dài và phức tạp. Dự báo những hôm nào Hà Nội sẽ mưa to và bao giờ mưa dông kết thúc?

Vùng áp thấp đã đề cập trong một bản tin trước đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), được Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ ký hiệu là 91W.

Hôm nay, 17/8, ATNĐ 91W có sức gió khoảng 45 km/h (cấp 6), đang di chuyển theo hướng Tây Bắc về phía Vịnh Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta và các mô hình dự báo lớn của thế giới thì ATNĐ sẽ có mặt ở Vịnh Bắc Bộ trong ngày mai, 18/8.

td.jpg
Dự báo về đường đi của ATNĐ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong bản tin sáng 17/8. Ảnh: NCHMF﻿.

ATNĐ 91W gần như không có khả năng tăng cường độ, tức là gió của nó sẽ không mạnh lên, nhưng mức độ gây mưa thì đáng kể. Hiện tại, các mô hình nhận định hơi khác nhau, đó là ATNĐ có thể đi vào miền Bắc nước ta (khu vực gần biên giới phía Bắc), cũng có thể đi vào phía Nam của Trung Quốc rồi vòng ngược vào miền Bắc nước ta, hoặc cũng có thể không.

Nhưng dù theo cách nào thì ATNĐ này cũng sẽ gây mưa phức tạp ở miền Bắc, đặc biệt là phía Đông Bắc Bộ, và cả một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Ở Hà Nội, theo các mô hình dự báo hiện tại thì có thể có mưa to vào các ngày 18, 19 và 21/8. Dù mưa tập trung vào tối, đêm và sáng sớm nhưng mưa vẫn có thể xảy ra vào bất kỳ địa điểm và thời điểm nào trong ngày, nên người dân ra ngoài nên luôn mang theo đồ che mưa.

rain-aug19-0299.jpg
Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào đêm 18, rạng sáng 19/8 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ và vàng là mưa vừa đến mưa to hoặc rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mưa đợt này ở miền Bắc khá phức tạp, dự báo còn kéo dài. Ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng, mưa có thể kéo dài đến cuối tuần tới, nhiệt độ hằng ngày không thay đổi nhiều so với hiện tại.

ft1465.jpg
Thục Hân
#thời tiết miền bắc #thời tiết hà nội #áp thấp nhiệt đới trên biển đông #dự báo thời tiết hà nội #áp thấp nhiệt đới hà nội #hôm nào Hà Nội mưa

Xem thêm

Cùng chuyên mục