Áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ vào Vịnh Bắc Bộ, Hà Nội có thể mưa to những hôm nào?

HHTO - Theo các dự báo hiện tại, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ, có khả năng đi vào đất liền nước ta. Kể cả khi không vào đất liền miền Bắc thì nó cũng gây mưa kéo dài và phức tạp. Dự báo những hôm nào Hà Nội sẽ mưa to và bao giờ mưa dông kết thúc?

Vùng áp thấp đã đề cập trong một bản tin trước đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), được Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ ký hiệu là 91W.

Hôm nay, 17/8, ATNĐ 91W có sức gió khoảng 45 km/h (cấp 6), đang di chuyển theo hướng Tây Bắc về phía Vịnh Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta và các mô hình dự báo lớn của thế giới thì ATNĐ sẽ có mặt ở Vịnh Bắc Bộ trong ngày mai, 18/8.

Dự báo về đường đi của ATNĐ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong bản tin sáng 17/8. Ảnh: NCHMF﻿.

ATNĐ 91W gần như không có khả năng tăng cường độ, tức là gió của nó sẽ không mạnh lên, nhưng mức độ gây mưa thì đáng kể. Hiện tại, các mô hình nhận định hơi khác nhau, đó là ATNĐ có thể đi vào miền Bắc nước ta (khu vực gần biên giới phía Bắc), cũng có thể đi vào phía Nam của Trung Quốc rồi vòng ngược vào miền Bắc nước ta, hoặc cũng có thể không.

Nhưng dù theo cách nào thì ATNĐ này cũng sẽ gây mưa phức tạp ở miền Bắc, đặc biệt là phía Đông Bắc Bộ, và cả một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Ở Hà Nội, theo các mô hình dự báo hiện tại thì có thể có mưa to vào các ngày 18, 19 và 21/8. Dù mưa tập trung vào tối, đêm và sáng sớm nhưng mưa vẫn có thể xảy ra vào bất kỳ địa điểm và thời điểm nào trong ngày, nên người dân ra ngoài nên luôn mang theo đồ che mưa.

Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào đêm 18, rạng sáng 19/8 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ và vàng là mưa vừa đến mưa to hoặc rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mưa đợt này ở miền Bắc khá phức tạp, dự báo còn kéo dài. Ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng, mưa có thể kéo dài đến cuối tuần tới, nhiệt độ hằng ngày không thay đổi nhiều so với hiện tại.