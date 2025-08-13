Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Thực hư thông tin robot có thể sinh con sắp được ra mắt trong thời gian tới

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Robot mang thai đầu tiên trên thế giới, mô phỏng trọn vẹn quá trình từ thai kỳ đến sinh nở, đang gây tranh luận sôi nổi về tương lai sinh sản nhân tạo.

Tiến sĩ Trương Kỳ Phong (Đại học Công nghệ NanYang, Singapore) được cho là đang nghiên cứu phát triển robot mang thai đầu tiên trên thế giới, dự kiến ra mắt nguyên mẫu trong vòng một năm với giá không quá 100.000 NDT (khoảng 340 triệu đồng).

robot-mangthai.jpg
Thông tin về robot AI nuôi phôi thai trong tử cung đã từng xuất hiện trước đây.

Theo giới thiệu, robot này được thiết kế để mô phỏng môi trường tử cung của con người. Bên trong phần bụng là một "tử cung nhân tạo" duy trì nhiệt độ, cung cấp dinh dưỡng, oxy… như cơ thể mẹ. Khác với phương pháp thụ tinh ống nghiệm hay mang thai hộ, hệ thống cho phép "robot mẹ" trải qua trọn vẹn quá trình từ mang thai đến sinh nở, tái hiện gần như hoàn chỉnh trải nghiệm sinh sản của con người.

Tiến sĩ Trương cho biết, mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu của một bộ phận giới trẻ hiện đại - những người muốn có con nhưng không muốn tự mang thai vì lý do sức khỏe, công việc hoặc lối sống. Công nghệ này được phát triển dựa trên nền tảng buồng ấp nhân tạo, nay được kết hợp với hình dáng robot để nâng cấp tính tương tác và khả năng tái tạo môi trường sinh sản.

robot-mangthai-2.jpg
Nhiều netizen Trung Quốc cho biết 100.000 NDT là mức giá "chấp nhận được".

Ngay sau khi thông tin lan truyền, từ khóa "robot mang thai đầu tiên trên thế giới" đã nhanh chóng lọt top tìm kiếm mạng xã hội Weibo, thu hút hàng triệu lượt đọc. Tuy vậy, có nhiều ý kiến thận trọng, lo ngại các tác động xã hội và vấn đề đạo đức nếu công nghệ này phổ biến, đặc biệt trong việc xác định quyền làm cha mẹ, mối quan hệ gia đình và quá trình nuôi dưỡng trẻ. Hiện tại, dự án vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.

chantrang1463.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
Theo Weibo, Sohu
#robot mang thai đầu tiên #sinh con bằng robot #công nghệ sinh sản nhân tạo #robot mô phỏng thai kỳ #robot AI nuôi phôi #tương lai sinh sản tự động #dự án robot sinh con

Xem thêm

Cùng chuyên mục