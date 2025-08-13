Thực hư thông tin robot có thể sinh con sắp được ra mắt trong thời gian tới

HHTO - Robot mang thai đầu tiên trên thế giới, mô phỏng trọn vẹn quá trình từ thai kỳ đến sinh nở, đang gây tranh luận sôi nổi về tương lai sinh sản nhân tạo.

Tiến sĩ Trương Kỳ Phong (Đại học Công nghệ NanYang, Singapore) được cho là đang nghiên cứu phát triển robot mang thai đầu tiên trên thế giới, dự kiến ra mắt nguyên mẫu trong vòng một năm với giá không quá 100.000 NDT (khoảng 340 triệu đồng).

Thông tin về robot AI nuôi phôi thai trong tử cung đã từng xuất hiện trước đây.

Theo giới thiệu, robot này được thiết kế để mô phỏng môi trường tử cung của con người. Bên trong phần bụng là một "tử cung nhân tạo" duy trì nhiệt độ, cung cấp dinh dưỡng, oxy… như cơ thể mẹ. Khác với phương pháp thụ tinh ống nghiệm hay mang thai hộ, hệ thống cho phép "robot mẹ" trải qua trọn vẹn quá trình từ mang thai đến sinh nở, tái hiện gần như hoàn chỉnh trải nghiệm sinh sản của con người.

Tiến sĩ Trương cho biết, mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu của một bộ phận giới trẻ hiện đại - những người muốn có con nhưng không muốn tự mang thai vì lý do sức khỏe, công việc hoặc lối sống. Công nghệ này được phát triển dựa trên nền tảng buồng ấp nhân tạo, nay được kết hợp với hình dáng robot để nâng cấp tính tương tác và khả năng tái tạo môi trường sinh sản.

Nhiều netizen Trung Quốc cho biết 100.000 NDT là mức giá "chấp nhận được".

Ngay sau khi thông tin lan truyền, từ khóa "robot mang thai đầu tiên trên thế giới" đã nhanh chóng lọt top tìm kiếm mạng xã hội Weibo, thu hút hàng triệu lượt đọc. Tuy vậy, có nhiều ý kiến thận trọng, lo ngại các tác động xã hội và vấn đề đạo đức nếu công nghệ này phổ biến, đặc biệt trong việc xác định quyền làm cha mẹ, mối quan hệ gia đình và quá trình nuôi dưỡng trẻ. Hiện tại, dự án vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.