Bỏ túi loạt bí kíp sống xa nhà từ hội tiền bối: Cẩn thận "sập bẫy" khi thuê trọ

HHTO - Sau chuỗi ngày chờ đợi điểm số, teen 2K7 cũng đã đến lúc “khăn gói quả mướp” chuẩn bị xa nhà đi học. Để tránh bối rối trong lần đầu ở trọ, cùng lắng nghe những chia sẻ đầy bổ ích từ hội tiền bối nhé!

Checklist hành trang “chuẩn sinh viên”

Lần đầu sống xa nhà, không ít tân sinh viên loay hoay giữa quá nhiều vật dụng cần chuẩn bị. Từ những đồ dùng cá nhân thiết yếu đến vật dụng học tập, nấu nướng, vệ sinh… tất cả đều cần được lên danh sách kỹ lưỡng để tránh thiếu sót.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Nguyễn Thị Như Quỳnh (sinh năm 2003, TP.HCM) nhớ lại trong lần đầu xa quê đã mang rất nhiều đồ để... đỡ nhớ nhà: "Năm nhất, mình gần như bê nguyên xi cả phòng ngủ từ quê lên trọ, từ gấu bông khổng lồ, đồ lưu niệm cho đến trọn bộ mỹ phẩm skincare. Nhưng cuối cùng nhiều món chẳng dùng mấy, chỉ thêm cồng kềnh".

Như Quỳnh từng thực hiện một cuộc "di cư" cho căn phòng của mình. Ảnh: NVCC

Như Quỳnh chia sẻ, chỉ nên mang những thứ thật sự cần thiết và dễ mang theo: Quần áo theo mùa, đồ cá nhân, một ít đồ ăn quê nhà. Những đồ vật cồng kềnh như bếp, xoong nồi... có thể mua sau khi đến nơi ở trọ. Còn nếu sợ nhớ nhà, teen có thể mang theo một món đồ thân quen như chiếc khăn tay mẹ thêu hay một bức ảnh gia đình.

Là sinh viên sống xa nhà nhiều năm, bạn Văn Quỳnh Vân (sinh năm 2003) gợi ý một số “vật bất ly thân” mà tân sinh viên nên chuẩn bị khi bắt đầu ở trọ. Bên cạnh các vật dụng quen thuộc như ba-lô đựng laptop, sổ tay ghi chú... Vân đặc biệt khuyên mang theo dây phơi đồ dạng cuộn tiện lợi, ổ điện nối dài để dùng luôn ngay khi đến phòng trọ. Nếu khu nhà bạn thuê là khu vực có nhiều shop tạp hóa hay cửa hàng tiện lợi thì có thể mua mới sau khi dọn phòng để tránh lỉnh kỉnh đồ đạc.

Vật nhất định phải mang theo trong chuyến "di cư" là bộ giấy tờ bản sao có công chứng (CCCD, giấy khai sinh, thẻ BHYT, giấy báo nhập học...) để dùng trong các thủ tục ban đầu tại trường hay xin ở ký túc xá...

Quỳnh Vân "sang tai" những món bảo bối không thể thiếu cho teen. Ảnh: NVCC

Tỉnh táo khi “săn trọ”: Đẹp thôi là chưa đủ!

Khi bắt đầu cuộc sống đại học, việc tìm được một chỗ trọ phù hợp là điều chưa bao giờ dễ dàng. Phòng trọ “đẹp lung linh” trên mạng không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế. Quỳnh Vân từng “sập bẫy” trọ ảo: “Trên ảnh thì sáng sủa, có ban công, nhưng đến ở mới biết phòng nóng như ‘Hỏa Diệm Sơn’, muỗi nhiều, hàng xóm karaoke suốt đêm”.

Một trường hợp "dở khóc dở cười" khác là bạn Vũ Ngọc Yến (sinh năm 2003) kể về kinh nghiệm thuê phòng “giá sinh viên” nhưng không cửa sổ, vừa tối vừa oi bức.

"Sau hơn 1 năm ở thì chủ "đổi luật", giá tăng vèo vèo. Bài học nhớ đời là phải đọc thật kỹ hợp đồng. Hợp đồng bằng văn bản phải ghi rõ thông tin hai bên, giá thuê, tiền cọc, thời hạn, các khoản phí (điện, nước, mạng…). Tuyệt đối không chuyển cọc khi chưa xem phòng trực tiếp và hãy giữ lại biên nhận hoặc hóa đơn để tránh rủi ro".

Ngọc Yến cũng từng bốc trúng "sít rịt" khi thuê trọ giá rẻ. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, đừng quên nhờ chủ trọ hỗ trợ khai báo tạm trú và đây là thủ tục bắt buộc. Trong trường hợp có các khoản phí như giữ xe hay dịch vụ chung không hợp lý, teen hoàn toàn có thể hỏi rõ hoặc đề xuất thương lượng. Chủ động và rõ ràng ngay từ đầu sẽ giúp tránh được nhiều rắc rối không đáng có trong quá trình ở trọ.

Tự lập không dễ, nhưng đừng sợ!

"Học chữ là một phần, còn lại là học sống", đó là lời chia sẻ đầy hài hước từ cô bạn Nguyễn Lê Ngọc Hà. Bắt đầu cuộc sống "rời quê lên phố" ở TP.HCM, cô bạn lần đầu trải nghiệm việc nấu ăn, dọn dẹp, tự chăm sóc bản thân và quản lý thời gian, tiền bạc. Những ngày đầu chắc chắn không tránh khỏi bỡ ngỡ, nhưng đều là cơ hội để Hà trưởng thành hơn mỗi ngày.

"Cứ mang theo tinh thần chủ động và đừng ngại sai, vì có sai thì mới biết cách sống tốt hơn. Cuộc sống xa nhà là hành trình với vô số bài học thực tế, đôi khi phải "ngã vài lần" mới có thể đứng vững" - Hà nhắn nhủ các bạn tân sinh viên.

Ảnh: NVCC

Một lời khuyên khác từ hội tiền bối chính là việc "quản lý túi tiền", tân sinh viên nên chia tiền sinh hoạt theo từng tuần, đặt hạn mức chi tiêu cụ thể và sử dụng app ngân hàng, ví điện tử để theo dõi dòng tiền. Đặc biệt, cần tránh việc vay mượn để "chi tiêu bù", vì rất dễ dẫn đến mất kiểm soát tài chính.

Là người gắn bó với sinh viên nhiều năm, bác Vũ Thị Kim Giang (sinh năm 1968, chủ nhà trọ tại TP.HCM) cũng có đôi lời gửi teen: “Bác cũng như cha mẹ của các con, chỉ mong các con sống có ý thức, học được cách đối nhân xử thế, sống hòa đồng. Ở trọ cũng là một xã hội nhỏ, nếu biết giao tiếp, tôn trọng nhau thì sẽ học được rất nhiều. Sống tử tế thì bản thân mình vui, cha mẹ ở nhà cũng yên tâm hơn".