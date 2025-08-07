Nam sinh giành HCV Chung kết Quốc tế AIMO 2025 từng đỗ liền 3 trường chuyên

HHTO - Bảo Nguyên có khả năng tập trung và tự học siêu đỉnh. Cậu bạn tiết lộ từng đặt mục tiêu khá thấp khi đến với Vòng Chung kết Quốc tế của Đấu trường Toán học AIMO 2025, nhưng kết quả nhận được lại cực mĩ mãn.

Phạm Bảo Nguyên là một trong 10 cái tên mang về huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam tại vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2025. Chàng teen sinh năm 2K10 có thành tích học tập xuất sắc từ lớp 1 đến lớp 9. Cậu bạn cũng đỗ cả 3 nguyện vọng trong kỳ thi vào lớp 10 (hệ chuyên) vừa qua với THPT chuyên Ngoại ngữ, THPT chuyên ĐH Sư Phạm và THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Vì 4 năm học THCS đã là một Amser, Bảo Nguyên chọn tiếp tục gắn bó với "ngôi nhà chung" này khi bước vào cánh cổng THPT. Năm học vừa qua, cậu bạn từng thử xin học bổng 4 năm của Chính phủ Singapore dành cho cấp THPT. Bảo Nguyên đã vượt qua vòng viết và được mời đến phỏng vấn. Tuy nhiên, cậu bạn từ chối tham gia phỏng vấn thì chưa muốn du học sớm.

Đại gia đình đã có mặt trong buổi giao lưu với đội tuyển Việt Nam dự Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2025 để mừng chiến thắng của Bảo Nguyên.

Mẹ của Bảo Nguyên tiết lộ, cậu bạn là người có khả năng tập trung và tự lập cao. "Bạn luôn chủ động trong việc học. Con sẽ xin phép bố mẹ đăng ký học thêm khi cần, nhưng chủ yếu thời gian vẫn là tự học, bản thân Nguyên cũng luôn nhấn mạnh điều này".

"Cũng có một số người hỏi tại sao con chuyên Anh mà lại chọn thi Toán. Vì bạn thích cả 2 môn, Nguyên đi thi với tâm thế thoải mái, chủ yếu là trải nghiệm, du lịch, gặp gỡ bạn bè quốc tế, nhưng không ngờ bạn lại được huy chương Vàng".

Chàng teen bật mí vào đêm trước khi khởi hành đến Tokyo (Nhật Bản) để dự Chung kết Quốc tế, bản thân khá hồi hộp vì chưa rõ khả năng của mình đến đâu: "Mình không đặt mục tiêu không quá cao, chỉ cần có giải là được. Nhưng khi nhận tin được huy chương Vàng thì rất vui sướng".

Bảo Nguyên mê phần Hình học, cậu bạn thấy vui mỗi khi tập trung giải được một bài toán khó nhưng mệt vì phải trình bày dài. Là dân chuyên Anh, Bảo Nguyên tiết lộ thường nhắn tin, nói chuyện bằng ngoại ngữ này với bạn bè để nâng cấp khả năng. Cả nhóm sẽ chỉnh sửa cho nhau để cùng tiến bộ.

Ngoài thời gian học trên lớp và làm bài tập thầy cô giao, cậu bạn sẽ tìm thêm đề để luyện tập, nâng cao khả năng. Nguyên thường dành 2 - 3 tiếng buổi tối thật tập trung học, rồi chuyển qua chơi game, nghe nhạc để thư giãn. Cậu bạn thích thể loại phim hài, nghe J-Pop và đang nuôi ý định học thêm một chút tiếng Nhật.

Với những thành tích được ví như "con nhà người ta", Bảo Nguyên không thuộc team "mọt sách" mà là một chàng teen năng động. Cậu bạn là cán bộ lớp trong suốt 9 năm qua, tham gia vào nhiều hoạt động thiện nguyện, ngoại khóa: Từng giành giải 3 trong đội tuyển bóng rổ cấp Quận, là thành viên đội trống, bóng đá, mỹ thuật... của trường.

Sau một kỳ nghỉ Hè dành trọn thời gian để nghỉ ngơi (tranh thủ thi AIMO "một xíu"), Bảo Nguyên vạch rõ định hướng cho 3 năm học tới chính là thi vào ngành Công nghệ thông tin với khối A01 (Toán, Lí, Anh). Nguyên cũng bật mí sẽ có khả năng trở lại AIMO 2026 vì Việt Nam là quốc gia đăng cai: "Mình muốn tiếp tục thử sức vì năm sau mình sẽ thi theo khối mới, cấp độ mới, có trải nghiệm mới".