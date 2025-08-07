Nam sinh lớp 11 giành HCV tại AIMO 2025: Lần đầu đi thi quốc tế đã “ẵm” Vàng

HHTO - Lần đầu tiên góp mặt trong một kỳ thi quốc tế, Trần Hữu Bình Nguyên (học sinh lớp 11 Toán 1, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.HCM) đã ẵm ngay Huy chương Vàng của Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO vừa được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản). Cùng nghe cậu bạn chia sẻ “bí kíp” ôn tập dành cho những ai đang hướng đến AIMO 2026 ngay nào!

Hành trình chinh phục Huy chương Vàng tại Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO 2025 của Trần Hữu Bình Nguyên đầy ắp những bất ngờ. Khi nhận thông báo được chọn vào đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng Chung kết quốc tế tại Nhật Bản, Bình Nguyên đã cảm thấy “vô cùng bất ngờ”.

“Em càng bất ngờ hơn khi trong một buổi sáng đi dạo ở Tokyo, em nhận được tin bản thân giành Huy chương Vàng”, Bình Nguyên chia sẻ trong buổi giao lưu chúc mừng thành công của đội tuyển Việt Nam tại Đấu trường AIMO 2025, tổ chức tại toà soạn báo Tiền Phong trong chiều 6/8.

Trần Hữu Bình Nguyên và tấm Huy chương Vàng tại AIMO 2025.

“Quả ngọt” tại vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2025 của Bình Nguyên là hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực mà cậu bạn đã bỏ ra, khi dành hầu hết thời gian trong ngày để “đắm chìm” trong môn Toán, để chuẩn bị cho kì thi tại Nhật Bản.

Bình Nguyên thổ lộ: “Em yêu thích môn Toán từ nhỏ, niềm đam mê này được nuôi dưỡng từ gia đình, thầy cô và nhà trường. Càng lớn, em càng cảm thấy Toán học thú vị nên đã quyết định thi vào trường THPT chuyên của tỉnh”.

Ngay từ năm lớp 10, Bình Nguyên đã thi vượt cấp Học sinh giỏi Toán cấp Tỉnh dành cho lớp 11, và đạt giải Nhì. Năm tiếp theo, Bình Nguyên tiếp tục giành giải Nhì Học sinh Giỏi cấp Tỉnh môn Toán lớp 11.

Lần đầu tiên tham gia một kì thi quốc tế, Bình Nguyên thừa nhận bản thân cũng chịu một chút áp lực, đến từ việc tự đặt mục tiêu cho bản thân. “Vì đây là cuộc thi mà em đã dành ra rất nhiều thời gian, do đó em hi vọng mình sẽ có một kết quả tốt, để tạo động lực cho những thử thách tiếp theo”.

Trước kì thi, Bình Nguyên dành rất nhiều thời gian để ôn tập.

Khi so sánh giữa đề thi Quốc tế và vòng thi tại Việt Nam, Bình Nguyên nhận định: “Theo em thì đề thi Quốc tế (tại Nhật Bản - PV) đã có một số sự tăng dần về độ khó và đưa vào một số kiến thức mới hơn so với đề thi Quốc gia (tại Việt Nam - PV)”.

Trước vòng Chung kết Quốc tế của Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản), Bình Nguyên dành hầu hết thời gian để nghiên cứu các tài liệu được thầy Đặng Minh Tuấn - Huấn luyện viên của đội tuyển AIMO Việt Nam gửi cho. Ngoài ra, cậu bạn còn lên trang web của AIMO để tham khảo đề thi những năm trước, từ đó có phương án ôn tập hiệu quả nhất.

Với Bình Nguyên, AIMO 2025 là tiền đề cho những hành trình chinh phục các thử thách khác trong tương lai. Cậu bạn cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm và chinh phục các kỳ thi khác tương tự như AIMO, đồng thời nỗ lực “đầu tư” cho môn Toán và các môn học khác để tiếp tục vượt chông gai ở các kì thi học sinh giỏi và kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025 đạt thành tích 100% thành viên giành được huy chương.

Trước thông tin Việt Nam đang xúc tiến các bước để có thể đăng cai vòng Chung kết Quốc tế cuộc thi AIMO vào năm 2026, Bình Nguyên cũng có những nhắn nhủ dành riêng cho những bạn ham mê Toán học, hướng tới tham gia AIMO 2026.

“Em mong các bạn sẽ dành nhiều thời gian cho kì thi quan trọng như thế này. Khi tham gia một kì thi lớn, các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều điều thú vị mà có thể sau này sẽ không bao giờ lặp lại. Do vậy, các bạn nên dành nhiều thời gian nhất có thể để ôn luyện nghiêm túc để đạt được kết quả cao”. Đồng thời Bình Nguyên cho rằng thời gian cần thiết đề “đầu tư” cho việc ôn tập hiệu quả là khoảng 5 - 6 tiếng mỗi ngày, với sự tập trung nghiêm túc.

Đam mê Toán học, Bình Nguyên còn tổ chức dạy Toán cho các em nhỏ.

Bên cạnh thành tích đáng nể, Trần Hữu Bình Nguyên còn là một Gen Z năng động.

Hai năm nay, vào các dịp hè, Bình Nguyên đều tổ chức lớp dạy Toán cho các em nhỏ tại Thư viện Tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Bình Nguyên cho biết: “Hoạt động này làm cho em cảm thấy hạnh phúc vì được đóng góp một phần nhỏ cho cộng đồng bằng chính khả năng của bản thân. Hoạt động dạy Toán cho các em nhỏ cũng đã mang đến cho em cơ hội phát huy niềm yêu thích Toán học của mình, vốn cũng được nuôi dưỡng bởi gia đình và thầy cô.”

Trong mùa Hè này, Bình Nguyên cùng nhóm bạn gồm 11 thành viên đều là học sinh THPT, chung tay thành lập dự án thiện nguyện The Enlite Project, dạy tiếng Anh mỗi tuần 1 buổi cho khoảng 40 em nhỏ ở Nhà Xã hội Long Hải (TP.HCM). Dự án ra đời với mong muốn thắp lên tình yêu ngôn ngữ trong trái tim các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Sau giờ học, các bạn trong nhóm tình nguyện viên còn hướng dẫn các em nhỏ tham gia vào các hoạt động như gấp giấy origami, nặn đất sét hoa quả… Từ đó, tăng sự gắn kết giữa các thành viên.

Một số hoạt động ngoại khóa của dự án "The Enlite Project". Ảnh: Fanpage The Enlite Project.

Không dừng ở đó, Bình Nguyên còn làm trợ giảng SAT để trau dồi nghiệp vụ sư phạm và khả năng giao tiếp. Đồng thời, cậu bạn mở kênh YouTube EZ SAT Math, cung cấp một số kiến thức trọng tâm và lời giải cho một số bài toán có trong đề thi SAT, để SAT Math trở nên gần gũi hơn với số đông học sinh.

Chia sẻ về động lực để thực hiện nhiều dự án cùng lúc, Bình Nguyên bày tỏ: “Em tin rằng những hoạt động này đã giúp em bước ra vùng an toàn, thử nghiệm những điều mới, và xây dựng một số kỹ năng mềm cần thiết. Em nghĩ rằng sau 2 năm bản thân đã có nhiều sự thay đổi đáng kể, em đã trở nên tự tin và bản lĩnh hơn”.