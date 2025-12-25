Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mùa thi vừa xong, teen đã "xách ba lô" cho hành trình trải nghiệm ngoại khóa

Phi Long (tổng hợp)

HHTO - Những giây phút "căng não" của mùa thi học kỳ chỉ vừa mới hết, các bạn teen đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi ngoại khóa cùng bạn bè của mình. Cùng Hoa Học Trò "scan" loạt video TikTok của các bạn teen để cập nhật không khí trước thềm năm mới nhé!

Những ngày cuối năm, sau những giây phút thi cử căng thẳng thì điều mà mỗi học sinh mong chờ nhất chính là những chuyến đi trải nghiệm. Đây không chỉ là những giờ phút giải tỏa căng thẳng sau thi, mà còn là cơ hội để các bạn học hỏi thêm nhiều điều mới, gắn kết tình đoàn kết giữa các thành viên trong lớp với nhau.

10 ngày, 9 ngày, rồi đến khi chỉ còn 1 ngày; các bạn teen cứ thế đếm từng ngày, từng ngày để chờ chuyến đi của mình đến. Trong lúc đó, các bạn sẽ bắt đầu sáng tạo nên những chiếc clip nhỏ để xem từng ngày trôi qua trước chuyến đi sẽ như thế nào. Càng đếm ngược đến gần ngày đi lại càng thấy được sự phấn khởi, mong chờ của các bạn teen với những chuyến đi dã ngoại tập thể.

Bên cạnh đó, còn có những clip với những nội dung như "Dậy sớm đi học - Không - Dậy sớm để đi dã ngoại - Check" của một số bạn teen cũng hết sức đáng yêu và đầy sáng tạo. Với những buổi đi học sớm, có thể các bạn teen còn hơi uể oải; nhưng với các buổi đi dã ngoại, dù có nôn nao thao thức cả đêm thì đến giờ khởi hành ai nấy cũng đều hào hứng mau mau lên đường.

Những khoảnh khắc cùng nhau đếm ngược để đến ngày đặt chân đến địa điểm dã ngoại mà các bạn teen đã chờ từng ngày qua. (Nguồn: motphanthanhxuand6)
7 giờ dậy đi học thì hơi chán, nhưng 5 giờ dậy đi trải nghiệm thì chẳng bạn nào ngán cả. (Nguồn: _chanw.hna_)
Hay có những chuyến đi phải đi từ tờ mờ sáng, nhưng bạn nào bạn nấy cũng tràn trề năng lượng và rất hào hứng cho chuyến đi. (Nguồn: nuhwinqoc_249)

Dù được sáng tạo thế nào, những chiếc clip này sẽ là những "tư liệu" vô cùng quý giá, cất giữ những kỷ niệm đáng nhớ của chuyến đi nói riêng, và những năm tháng tuổi học trò nói chung. Sau này, khi mỗi chúng ta nhìn lại, sẽ vô cùng vui và hạnh phúc vì những năm tháng tuổi trẻ đã được "quẩy tung nóc" hết mình như vậy.


Phi Long (tổng hợp)
#thi học kỳ #đi ngoại khóa #teen #nôn nao

