Noel chưa đến nhưng giới trẻ đã xúng xính áo dài chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ

HHTO - Tuy còn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng người người nhà nhà đã bắt đầu “lên đồ” để chụp những bộ ảnh chào năm mới. Cùng Hoa Học Trò kết nối với ba “điểm cầu” nổi tiếng của mùa chụp áo dài hằng năm tại TP.HCM để xem không khí check-in hiện tại rộn ràng như thế nào nhé!

Điểm cầu 1: Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất)

Nếu hỏi 10 người một trong những địa điểm chụp áo dài hot nhất thành phố thì có thể sẽ có 10 câu trả lời giống nhau: Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất). Hằng năm, cứ vào những dịp Lễ, Tết, từng không gian trong Dinh đều tràn ngập sắc màu rực rỡ của những tà áo dài cùng với sự tươi vui, năng động của những người đến đây ngắm cảnh, chụp ảnh. Dù chỉ mới hơn 8 giờ sáng, nhưng tại “điểm cầu” này, rất nhiều bạn trẻ đã tranh thủ ghé đến, chọn một vị trí thích hợp và rồi cùng nhau thả dáng, chụp ảnh.

Các bạn trẻ nô nức chụp ảnh cho nhau trong những tà áo dài đầy sắc màu.

Bạn trẻ không quên check-in tại khuôn viên Dinh Độc Lập trong bộ áo dài thướt tha.

Bạn nữ tạo dáng với áo dài trắng và quạt phụ kiện trong không gian của Dinh.

Các cặp đôi cũng chọn nơi đây là điểm đến lý tưởng để chụp bộ ảnh cùng “người thương”.

Điểm cầu 2: Chợ Bến Thành

Nhắc đến những địa điểm chụp áo dài hot của thành phố không thể không nhắc đến Chợ Bến Thành, một nơi đã trở thành một trong những biểu tượng của TP.HCM. Với lối kiến trúc độc đáo, không gian thoáng đãng và đặc biệt là rất gần với những tiện ích giao thông như Metro, bến xe buýt,... nơi đây luôn được các bạn trẻ chọn để chụp những bộ ảnh “chàng thơ, nàng thơ” trong bộ áo dài Việt hết sức đáng yêu. Từ sáng đến tận giữa trưa, phía trước khu chợ và hai bên cửa Đông, cửa Tây đều thấp thoáng những sắc áo dài xanh đỏ cùng với năng lượng tươi trẻ, xúng xính của các bạn trẻ.

Đôi bạn xúng xính tạo những dáng thật cool ngầu trước khu chợ Bến Thành.

Nhóm bạn trẻ "hoạt động hết công suất" để ai cũng có bộ ảnh đẹp mang về.

Lối kiến trúc của chợ là điểm nhấn ấn tượng cho những bộ ảnh Tết đậm chất Sài Gòn xưa.

Ngoài những dáng "quẩy tung nóc", nơi đây cũng rất phù hợp cho các bạn thả những dáng nhẹ nhàng, đậm chất nàng thơ.

Tuy vậy, các bạn trẻ cũng cần chú ý chọn cho mình những chỗ chụp an toàn vì khu vực chợ Bến Thành có rất nhiều phương tiện di chuyển. Ngoài ra, do khoảng không gian có khá ít cây xanh, các bạn trẻ khi check-in cũng cần chú ý để đảm bảo không bị say nắng dưới tiết trời nắng nóng những ngày gần đây của thành phố.

Điểm cầu 3: Lăng Ông Bà Chiểu (Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt)

Một địa điểm “hot hit” mà Hoa Học Trò cũng ghi nhận sự nô nức của các bạn teen cho mùa Tết năm nay chính là Lăng Ông Bà Chiểu (phường Gia Định). Với tông màu chủ đạo của kiến trúc là đỏ, be cùng với những màu xanh dịu mát của những bóng cây cao, khuôn viên Lăng trở nên sống động, nhộn nhịp và rực rỡ sắc Xuân hơn bao giờ hết.

Những kiểu dáng chụp đầy sáng tạo của các teen, vừa nhí nhảnh lại hết sức năng động.

Những tà áo dài nhiều màu sắc gắn kết "hội cốt" trong sắc Xuân rực rỡ.

Trang phục truyền thống hòa cùng không gian trầm mặc của Lăng Ông Bà Chiểu tạo nét đẹp đầy sống động cho bộ ảnh của các bạn.

Bạn nữ dịu dàng sải bước trong tà áo dài trước cửa Lăng.

Nhưng các bạn trẻ cũng cần lưu ý rằng Lăng là nơi tôn nghiêm nên các bạn cần phải đảm bảo những hành động, lời nói của mình hết sức chuẩn mực và phù hợp. Có như vậy, buổi chụp ảnh của chúng ta sẽ thêm thành công, vui vẻ và tránh gặp phải những phiền toái không đáng có nhé!