Noel chưa đến nhưng giới trẻ đã xúng xính áo dài chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ

Điểm cầu 1: Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất)
Nếu hỏi 10 người một trong những địa điểm chụp áo dài hot nhất thành phố thì có thể sẽ có 10 câu trả lời giống nhau: Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất). Hằng năm, cứ vào những dịp Lễ, Tết, từng không gian trong Dinh đều tràn ngập sắc màu rực rỡ của những tà áo dài cùng với sự tươi vui, năng động của những người đến đây ngắm cảnh, chụp ảnh. Dù chỉ mới hơn 8 giờ sáng, nhưng tại “điểm cầu” này, rất nhiều bạn trẻ đã tranh thủ ghé đến, chọn một vị trí thích hợp và rồi cùng nhau thả dáng, chụp ảnh.
Điểm cầu 2: Chợ Bến Thành
Nhắc đến những địa điểm chụp áo dài hot của thành phố không thể không nhắc đến Chợ Bến Thành, một nơi đã trở thành một trong những biểu tượng của TP.HCM. Với lối kiến trúc độc đáo, không gian thoáng đãng và đặc biệt là rất gần với những tiện ích giao thông như Metro, bến xe buýt,... nơi đây luôn được các bạn trẻ chọn để chụp những bộ ảnh “chàng thơ, nàng thơ” trong bộ áo dài Việt hết sức đáng yêu. Từ sáng đến tận giữa trưa, phía trước khu chợ và hai bên cửa Đông, cửa Tây đều thấp thoáng những sắc áo dài xanh đỏ cùng với năng lượng tươi trẻ, xúng xính của các bạn trẻ.
Tuy vậy, các bạn trẻ cũng cần chú ý chọn cho mình những chỗ chụp an toàn vì khu vực chợ Bến Thành có rất nhiều phương tiện di chuyển. Ngoài ra, do khoảng không gian có khá ít cây xanh, các bạn trẻ khi check-in cũng cần chú ý để đảm bảo không bị say nắng dưới tiết trời nắng nóng những ngày gần đây của thành phố.
Điểm cầu 3: Lăng Ông Bà Chiểu (Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt)
Một địa điểm “hot hit” mà Hoa Học Trò cũng ghi nhận sự nô nức của các bạn teen cho mùa Tết năm nay chính là Lăng Ông Bà Chiểu (phường Gia Định). Với tông màu chủ đạo của kiến trúc là đỏ, be cùng với những màu xanh dịu mát của những bóng cây cao, khuôn viên Lăng trở nên sống động, nhộn nhịp và rực rỡ sắc Xuân hơn bao giờ hết.
Nhưng các bạn trẻ cũng cần lưu ý rằng Lăng là nơi tôn nghiêm nên các bạn cần phải đảm bảo những hành động, lời nói của mình hết sức chuẩn mực và phù hợp. Có như vậy, buổi chụp ảnh của chúng ta sẽ thêm thành công, vui vẻ và tránh gặp phải những phiền toái không đáng có nhé!