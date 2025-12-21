Giới trẻ TP.HCM sắp có "điểm hẹn" mới vừa quen vừa lạ, kết nối thẳng ga Metro

HHTO - Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM sắp thay đổi diện mạo với tòa tháp 21 tầng hiện đại. Điểm nhấn của dự án là 4 tầng hầm kết nối trực tiếp hệ thống Metro cùng quảng trường rộng lớn. Công trình hứa hẹn tạo nên một tổ hợp trải nghiệm đa năng, thuận tiện ngay tại khu vực trung tâm.

Khoảng hai năm trở lại đây, giới trẻ TP.HCM là những người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của diện mạo đô thị. Từ việc tuyến Metro số 1 thành hình, công viên bờ sông Sài Gòn sáng đèn, tất cả đã tạo nên một thói quen di chuyển và vui chơi hoàn toàn mới: Nhanh hơn, tiện hơn và hiện đại hơn. Tiếp nối đà hoàn thiện hạ tầng đó, một địa điểm vốn được xem là "thánh địa" của học sinh, sinh viên thành phố cũng chính thức bước vào cuộc "lột xác" quy mô lớn.

Tuyến Metro số 1 trở thành "lối sống" của dân công sở hay sinh viên vì sự tiện lợi.

Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên được xác định là công trình đầu tư công nhóm A với tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng. Trên quỹ đất rộng hơn 14.600 m2, công trình mới sẽ thay thế kiến trúc cũ bằng một tổ hợp quy mô 21 tầng nổi và 4 tầng hầm, nâng tổng diện tích sàn sử dụng lên hơn 93.500 m2.

Giao diện mới "ăn ảnh" hứa hẹn là địa điểm check-in mới của giới trẻ. Ảnh: fanpage Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Thiết kế mới chú trọng tính kết nối khi 4 tầng hầm không chỉ cung cấp chỗ đậu xe công cộng cho khu vực trung tâm mà còn thông trực tiếp với hệ thống nhà ga Metro. Việc tích hợp này giúp quá trình di chuyển bằng phương tiện công cộng trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Ảnh: fanpage Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Về công năng, tòa nhà chuyển đổi sang hướng không gian mở đa năng. Các khu vực từ quảng trường sự kiện, không gian hỗ trợ khởi nghiệp đến các lớp kỹ năng được bố trí linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí của giới trẻ thành phố.

Ảnh: fanpage Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Ngay khi thông tin khởi công xuất hiện, cộng đồng mạng đã dành nhiều phản hồi tích cực cho dự án. Trên các diễn đàn học đường, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự háo hức: "Quá là đẹp, nhìn hiện đại hẳn" hay "Hay đi coi kịch ở đây, nhìn hình thấy sang thật sự".