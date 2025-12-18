Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những lựa chọn nội thất sai có thể khiến ngôi nhà của bạn trông kém tiện nghi

HHTO - Dù bạn sẵn sàng chi tiêu cho việc mua sắm nội thất và trang trí nhà cửa, nhưng mọi thứ vẫn không sang trọng, tiện nghi như mong muốn. Lý do có thể là vì những chi tiết này:

Ổ điện nối dài, dây điện chằng chịt

2.png

Trong một ngôi nhà hiện đại tràn ngập thiết bị điện tử, việc sắp xếp dây điện trở thành chìa khóa để tạo nên một không gian thoáng đãng và tiện nghi. Những chi tiết như ổ điện nối dài, dây điện nối nhau chằng chịt sẽ phá vỡ sự hài hòa về mặt thị giác, khiến không gian trở nên bừa bộn, ngột ngạt.

Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng các hệ thống sắp xếp đặc biệt, hộp phân chia dây điện, chống rối, hoặc các loại tấm che giúp giấu ổ điện và dây điện. Việc này không chỉ giúp nội thất sạch sẽ, tinh tế hơn, mà còn tăng cường an toàn, giảm nguy cơ vấp ngã hoặc làm hỏng các thiết bị điện tử. Bí quyết tuy đơn giản nhưng sẽ giúp ngôi nhà của bạn gọn gàng và ngăn nắp.

Khung cửa sổ màu trắng

061a3468.jpg

Thật ra màu sắc của khung cửa sổ có thể ảnh hưởng đáng kể đến cảm nhận tổng thể về nội thất. Theo các nhà thiết kế nội thất, khung cửa sổ màu trắng sẽ trông có vẻ rẻ hơn so với khung màu đen hoặc màu than chì.

Những sắc thái màu tối giúp tăng thêm chiều sâu và sự tinh tế cho không gian, chống bám bẩn và hạn chế hoen ố. Nếu không thể thay cửa sổ, bạn có thể sử dụng các giải pháp thay thế, như sơn, dán decal hoặc phủ laminate.

Rèm tắm

7.png

Để tiết kiệm chi phí nội thất và thiết kế phòng tắm, nhiều người ưa chuộng dùng rèm tắm thay vì cửa kính, hay vách ngăn. Tuy rèm cửa rất tiện dụng và dễ sử dụng, nhưng nó có thể khiến phòng tắm trông tạm bợ và luộm thuộm, đặc biệt là khi chúng có màu sắc sặc sỡ và lòe loẹt. Các nhà thiết kế nội thất gợi ý bạn nên giấu rèm tắm sau các hốc tường, hoặc chọn màu trơn với các tông màu dịu nhẹ, tương đồng với màu tường hoặc màu gạch sàn. Mục tiêu là khiến rèm tắm trở nên hài hòa với không gian, hạn chế gây chú ý, giúp phòng tắm của bạn trông gọn gàng và sang trọng hơn.

Ái Ái
#Lựa chọn nội thất phù hợp #Quản lý dây điện an toàn và thẩm mỹ #Ảnh hưởng của màu khung cửa sổ #Thiết kế phòng tắm tiết kiệm chi phí #Ảnh hưởng của rèm tắm đến không gian

