Những thói quen âm thầm "bào mòn" chiếc ví, khiến cuối tháng nhanh hết tiền

HHTO - Ngay cả những người giỏi tiết kiệm cũng không để ý đến những thói quen chi tiêu này. Chúng tuy rất nhỏ và không đáng để tính toán, nhưng lại âm thầm bào mòn chiếc ví của chúng ta, khiến tháng nào cũng thiếu trước hụt sau mà không có lý do.

Mỗi ngày đều uống café, trà sữa hoặc những món nước giải khát

Một ly café hoặc trà sữa không thể khiến chúng ta nghèo đi, chúng chẳng đáng là bao, lại có thể giúp bạn tỉnh táo vào buổi sáng hoặc thư giãn tận hưởng một buổi chiều. Tuy nhiên, chúng sẽ nhanh chóng “gây nghiện” và âm thầm phát triển thành một hạng mục chi tiêu cố định.

Café, trà sữa hoặc những món trà trái cây không chỉ giúp giải khát, mà nó còn là một phần thưởng nhỏ, là một chút khích lệ bản thân giữa ngày làm việc bận rộn, đầy áp lực. Bớt café, trà sữa không phải là cắt giảm niềm vui, mà là lựa chọn nó một cách có chủ đích. Những ngày không quá thèm, hoặc vừa mới tận hưởng một bữa thịt nướng ra trò, thì thôi mai uống cũng được. Hãy thưởng thức chúng một cách thường xuyên nhưng không cố định và tập pha café, pha trà ở nhà để tiết kiệm vào những ngày cuối tháng.

Dừng việc mua những thứ bạn không cần, chỉ vì chúng đang được giảm giá

Mua một món đồ đang được giảm giá mạnh có thể mang lại cảm giác “lượm được của hời”, nhưng điều đó chỉ đúng nếu bạn thực sự đang cần. Còn những món không phải đồ thiết yếu, cũng không phải là thứ bạn cần, thì cần tỉnh táo, vì các chương trình giảm giá được thiết kế để khơi dậy những cơn mua sắm bốc đồng. Khi giá cả bắt đầu chi phối quyết định của bạn nhiều hơn nhu cầu thực tế, đó là lúc bạn bắt đầu chi tiêu quá mức mà không hề nhận ra.

Ăn ngoài thường xuyên, chỉ vì chán cơm nhà

Ai cũng biết ăn ở nhà sẽ tốt cho sức khỏe và tiết kiệm hơn, nhưng lâu lâu cũng muốn hẹn bạn bè ăn ngoài, hoặc đơn giản là đi ăn nhà hàng để thay đổi không khí. Tuy nhiên, với những ai đang cần tiết kiệm để đóng tiền học, trả góp laptop, xe, điện thoại,... hằng tháng, hãy cân nhắc việc “thay đổi không khí” quá thường xuyên. Vì trước menu đầy những món ăn hấp dẫn, rất khó kiểm soát bản thân, kết quả luôn là chiếc bill ngân hàng dài hơn dự định chi tiêu ban đầu.

Nói vậy nhưng bạn không cần phải ăn ở nhà hoàn toàn, vì chúng ta vẫn có thể tận hưởng cuộc sống ở mọi hoàn cảnh. Hãy cho phép bản thân xả láng 2 - 3 lần trong tháng, nhưng cần lựa chọn nhà hàng, quán ăn có mức giá vừa phải với túi tiền của mình, rủ bạn bè cùng đi ăn để thưởng thức được nhiều món hơn và share bill với nhau. Đặc biệt là đừng đi ăn lúc đang quá đói, tránh việc no cái bụng, đói con mắt mà gọi nhiều, không ăn hết là lại phí phạm.

Chi tiêu quá mức cho tiền thuê nhà

Không có gì sai khi muốn có một nơi ở thoải mái. Một căn hộ ấm cúng, trong một khu phố tuyệt vời là phần thưởng xứng đáng cho công sức của bạn. Nhưng nếu tiền thuê nhà đang chiếm hơn 30 - 40% thu nhập của bạn, thì bạn đang gồng mình để trả giá cho sự thoải mái mà bạn mơ ước. Giá thuê nhà cao sẽ khiến bạn buộc phải cắt giảm những chi tiêu thiết yếu khác, tiết kiệm được ít hơn và có thể gây ra áp lực tài chính.

Thật ra, một mái ấm đáng mơ ước nhất, chính là ngôi nhà mang lại cho bạn cảm giác ổn định và phù hợp, chứ đừng nên là gánh nặng tài chính. Đôi khi, lựa chọn khôn ngoan nhất không phải là nâng cấp không gian sống, mà là giữ gìn sự bình an của bạn.