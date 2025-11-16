Những câu nói tưởng an ủi nhưng vô tình lại khiến vết thương của ai đó sâu hơn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Có những câu nói mang tính an ủi, nhưng lại có thể vô tình khiến vết thương chưa lành của một ai đó nhói đau lần nữa. Với người có nỗi đau từ sang chấn tâm lí, chúng ta hãy cho họ sự đồng hành và thông cảm thật sự.

“Chuyện đó đã qua rồi, đừng buồn nữa”

3.png

Mỗi người có thời gian vượt qua nỗi đau khác nhau và có những nỗi bất an sau sang chấn tồn tại trong lòng họ rất lâu. Khi nói rằng mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta vô tình phủ nhận cảm xúc hiện tại của họ. Chúng ta không biết rằng nỗi đau quá khứ có thể vẫn đang ám ảnh và bị gợi nhớ mỗi ngày, khiến họ mất cảm giác an toàn.

Hãy chấp nhận chuyện họ trải qua đã để lại nhiều tác động và lắng nghe nhiều hơn, điều đó tốt hơn hàng vạn lời ủi an.

“Ngoài kia còn nhiều người khó khăn, khổ sở hơn kìa”

4.png

Những câu nói so sánh dễ khiến người đang tổn thương cảm thấy họ bị áp đặt và xem nhẹ cảm xúc. Nỗi đau tinh thần không thể đem ra để xem cái nào nặng, cái nào nhẹ, tất cả đều là trải nghiệm xứng đáng được chấp nhận và chia sẻ. Câu nói này tuy là muốn khích lệ nhưng lại khiến người trong cuộc cảm thấy bản thân họ nhỏ bé và yếu đuối.

“Đừng làm quá”

6.png

Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn riêng. Có những người rất dễ mất bình tĩnh và khó kiểm soát cảm xúc trước những nỗi đau tinh thần. Hãy thông cảm và cho họ không gian để giải tỏa, thời gian để ổn định lại cảm xúc.

Khi nói “đừng làm quá”, chúng ta vô tình khiến họ cảm thấy phải kiềm nén nỗi đau, dẫn đến tổn thương nhiều hơn vì không được chấp nhận.

“Hãy nghĩ đến những điều đang có”

2.png

Khi nói câu này, chúng ta đã nhấn mạnh việc ai đó không nên đau buồn vì họ còn có những thứ khác trong cuộc sống. Cái này rất dễ trở thành tích cực độc hại, phủ nhận hoàn toàn mọi thiệt hại về tinh thần và làm mờ nhạt nỗi đau, phủ nhận sự tổn thương. Thay vì thế, chúng ta nên giúp họ công nhận những mất mát và từng bước hồi phục trở lại.

Ái Phương - Ảnh chỉ mang tính minh hoạ
#Lời an ủi gây tổn thương #Đồng cảm và thấu hiểu nỗi đau #Ảnh hưởng của lời nói đến tâm lý #Chấp nhận cảm xúc và quá khứ #Những sai lầm trong lời an ủi #Tác động của lời nói tiêu cực #Hỗ trợ tinh thần và vượt qua sang chấn #Giá trị của sự lắng nghe #Chống lại thành kiến về cảm xúc #Xây dựng sự cảm thông trong xã hội

