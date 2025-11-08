Hành động theo cảm xúc khiến bạn dễ bị điều khiển, rơi vào bẫy thao túng tâm lý

HHTO - Nhận biết mặt bất lợi của việc luôn hành động theo cảm xúc chính là dễ bị người khác điều khiển. Những kẻ thao túng luôn biết cách khơi gợi cảm xúc, khiến tâm trạng bạn mất ổn định và bắt đầu làm theo những áp đặt hoặc mong muốn của người khác mà không hề hay biết.

Gây cảm giác tội lỗi

Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất của kẻ thao túng tâm lý, họ rất khéo léo trong việc khiến bạn cảm thấy tội lỗi về những việc bạn từ chối làm. Tất cả những hành động nằm ngoài tầm kiểm soát của họ đều được đem ra để “ăn vạ” bắt đền, nhằm khiến bạn cảm thấy có trách nhiệm phải làm hài lòng họ, ngay cả khi đó là những việc bạn không muốn làm. Khi cảm xúc lên ngôi, bạn dễ dàng phục tùng người khác, lâu dài sẽ mất đi cảm nhận thật của bản thân, bạn chỉ có thể vui khi ai đó cho phép, và phải buồn khi ai đó muốn bạn buồn.

Gieo nỗi bất an

Nếu bạn là người làm việc theo cảm xúc, thì bẫy cảm xúc sẽ được giăng ra để điều khiển bạn tuân theo những mong muốn và áp đặt của người khác. Bằng cách gieo nỗi bất an vào lòng bạn, làm cho bạn cảm thấy tồi tệ hoặc lo âu, thôi thúc bạn đưa ra những quyết định khi bạn chưa thực sự sẵn sàng. Khi bất an, chúng ta rất khó để nhận biết điều mà mình thật sự muốn, vì vậy đừng hành động vội vàng.

Phóng đại hậu quả

Những kẻ thao túng thường dùng những hậu quả phóng đại để gây áp lực lên cảm xúc của bạn, khiến bạn tự nguyện hành động theo đúng ý họ vì sợ hãi. Họ thường làm cho bạn cảm thấy tình hình có vẻ tồi tệ hơn thực tế, khiến bạn phải làm hành động gì đó để giải quyết vấn đề cảm xúc, kể cả khi bạn chưa có thời gian cân nhắc đến các giải pháp.

Để tránh bị điều khiển, hãy chậm lại và kiểm chứng xem những lời “đe dọa” đó đúng không, mọi việc có thực sự nghiêm trọng như họ nói không.