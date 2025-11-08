Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Cẩm nang teen

Google News

Hành động theo cảm xúc khiến bạn dễ bị điều khiển, rơi vào bẫy thao túng tâm lý

Ái Phương - Ảnh chỉ mang tính minh họa
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhận biết mặt bất lợi của việc luôn hành động theo cảm xúc chính là dễ bị người khác điều khiển. Những kẻ thao túng luôn biết cách khơi gợi cảm xúc, khiến tâm trạng bạn mất ổn định và bắt đầu làm theo những áp đặt hoặc mong muốn của người khác mà không hề hay biết.

Gây cảm giác tội lỗi

nghe-noi-em-thich-toi-220230919115639.jpg

Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất của kẻ thao túng tâm lý, họ rất khéo léo trong việc khiến bạn cảm thấy tội lỗi về những việc bạn từ chối làm. Tất cả những hành động nằm ngoài tầm kiểm soát của họ đều được đem ra để “ăn vạ” bắt đền, nhằm khiến bạn cảm thấy có trách nhiệm phải làm hài lòng họ, ngay cả khi đó là những việc bạn không muốn làm. Khi cảm xúc lên ngôi, bạn dễ dàng phục tùng người khác, lâu dài sẽ mất đi cảm nhận thật của bản thân, bạn chỉ có thể vui khi ai đó cho phép, và phải buồn khi ai đó muốn bạn buồn.

Gieo nỗi bất an

dc-02-pmrn.jpg

Nếu bạn là người làm việc theo cảm xúc, thì bẫy cảm xúc sẽ được giăng ra để điều khiển bạn tuân theo những mong muốn và áp đặt của người khác. Bằng cách gieo nỗi bất an vào lòng bạn, làm cho bạn cảm thấy tồi tệ hoặc lo âu, thôi thúc bạn đưa ra những quyết định khi bạn chưa thực sự sẵn sàng. Khi bất an, chúng ta rất khó để nhận biết điều mà mình thật sự muốn, vì vậy đừng hành động vội vàng.

Phóng đại hậu quả

1-693.png

Những kẻ thao túng thường dùng những hậu quả phóng đại để gây áp lực lên cảm xúc của bạn, khiến bạn tự nguyện hành động theo đúng ý họ vì sợ hãi. Họ thường làm cho bạn cảm thấy tình hình có vẻ tồi tệ hơn thực tế, khiến bạn phải làm hành động gì đó để giải quyết vấn đề cảm xúc, kể cả khi bạn chưa có thời gian cân nhắc đến các giải pháp.

Để tránh bị điều khiển, hãy chậm lại và kiểm chứng xem những lời “đe dọa” đó đúng không, mọi việc có thực sự nghiêm trọng như họ nói không.

Ái Phương - Ảnh chỉ mang tính minh họa
#Nguy cơ bị thao túng tâm lý #Hành động theo cảm xúc #Gây cảm giác tội lỗi #Gieo nỗi bất an #Phóng đại hậu quả #Phòng tránh bị điều khiển #Ảnh hưởng tâm lý và quyết định #Bảo vệ sự bình yên cá nhân #Xử lý mối quan hệ kiểm soát

Xem thêm

Cùng chuyên mục