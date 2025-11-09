Nhận biết dấu hiệu thao túng là bước đầu tiên để giành lại quyền kiểm soát

HHTO - Nhận thức được những dấu hiệu cảnh báo thao túng cảm xúc này, bạn có thể thiết lập những ranh giới lành mạnh và tránh được những mối quan hệ độc hại. Phải nói là thao túng rất tinh vi, nó có thể len lỏi trong giao tiếp hằng ngày và các mối quan hệ thân thiết mà bạn thậm chí không hề nhận ra.

Gaslighting

Đây là một hình thức thao túng tâm lý khiến bạn mất niềm tin vào chính mình. Họ đánh tráo khái niệm rất giỏi, nếu không vững vàng bạn sẽ dễ dàng rơi vào vòng xoáy nghi ngờ bản thân và khả năng phán đoán thực tế của mình. Bằng cách phủ nhận hoặc cung cấp thông tin sai lệch, ngăn chặn bạn tìm kiếm sự thật, để giữ bạn trong trạng thái không chắc chắn càng lâu càng tốt. Điều này làm mất đi cảm nhận thật sự của bạn về mọi thứ, từ đó khiến bạn nghe lời và dễ dàng kiểm soát hơn.

Đóng vai nạn nhân

Người thường thể hiện mình là nạn nhân lại chính là những kẻ thao túng cảm xúc bậc thầy. Ngay cả khi chính họ là nguyên nhân của vấn đề và là người gây ra hậu quả, họ vẫn có thể làm lơ trách nhiệm của mình và liên tục đổ lỗi cho bạn. Thói quen của họ là đánh vào lòng trắc ẩn và sự tử tế của người khác để đòi được cảm thông, ăn vạ cảm xúc và biến người khác thành tấm khiên gánh chịu mọi thiệt thòi cho họ.

Ghosting

Không thể hiện cảm xúc hoặc cố tình không giao tiếp là một hành vi cố tình khiến nạn nhân cảm thấy họ như người vô tình, hoàn toàn ngơ ngác và đầy thắc mắc. Tất cả chỉ vì mọi việc diễn ra không đúng ý họ, hoặc người nào đó dám có quan điểm sống hoặc hành động khác với họ, nhưng họ không muốn là người khơi mào những cuộc tranh luận.

Vì biết không thể thay đổi hay thuyết phục được bạn, họ chọn cách xem như bạn không tồn tại, để gây ra những căng thẳng âm ỉ, gieo những cảm xúc tiêu cực cho bạn mà không để lại bất kì bằng chứng gì. Đối với những người nguy hiểm như vậy, tuyệt đối đừng kết giao và đừng quan tâm!