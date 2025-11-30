Học cách nhìn người chuẩn xác bằng cách ngầm quan sát thói quen ăn uống của họ

HHTO - Người lớn hay nhìn vào nết ăn uống để nhận xét và đánh giá một ai đó. Bởi vì những thói quen ăn uống tưởng vụn vặt nhưng có thể nói lên một phần tính cách và tư duy của một người.

Người thích ăn vặt, không thích ăn bữa chính

Những người thích ăn vặt thường là người ham vui, hoạt bát, tính cách thân thiện và ít toan tính. Tuy nhiên, họ cũng là người không lưu tâm đến chất lượng và một số nguyên tắc sống. Ai thân thiết với họ sẽ biết họ là người nhiệt tình và đơn thuần, nhưng chính vì không đặt ra những tiêu chuẩn riêng nên họ thường bị đánh giá là người dễ dãi, không có chiều sâu, dễ bị lợi dụng.

Người hay hấp tấp trên bàn ăn, nhai nhanh nuốt vội

Những người này hay được gọi là tham ăn tục uống, dễ bị đánh giá thấp vì thói quen ăn uống kém duyên của mình. Mấu chốt ở chỗ họ không để ý xung quanh và những phán xét của người khác, nên cư xử thoải mái, có chút vô tri, tùy tiện. Nhưng người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây là người cẩu thả, luộm thuộm và thiếu kỷ luật, kiềm chế, khó giao được việc quan trọng.

Người dễ ăn, món nào cũng hợp khẩu vị

Đây là những người có tính cách ôn hòa, độ lượng và dễ thích nghi với môi trường mới. Khác với người dễ dãi, họ là những người được đánh giá là biết dĩ hòa vi quý, dễ sống chung trong môi trường tập thể và thường được giao chức vụ cầu nối. Ưu điểm của họ là biết sống chan hòa, kiềm chế cảm xúc và không câu nệ chuyện vặt vãnh. Nhưng khuyết điểm của họ là thiếu cứng rắn và chính kiến riêng, dễ bị người khác lấn lướt.

Người kén chọn, chỉ ăn những thứ mình thích

Người kén ăn thường thích sự quen thuộc, không thích khám phá và thử nghiệm những điều mới lạ. Họ cũng là người thích sự hoàn mỹ và luôn muốn làm theo ý mình, nhưng dễ trở nên hẹp hòi và ích kỉ lúc nào không hay. Họ cũng có thể bất chấp cảm xúc và suy nghĩ của người khác, miễn sao mình thích là được.