Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Cẩm nang teen

Google News

Học cách nhìn người chuẩn xác bằng cách ngầm quan sát thói quen ăn uống của họ

Ái Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Người lớn hay nhìn vào nết ăn uống để nhận xét và đánh giá một ai đó. Bởi vì những thói quen ăn uống tưởng vụn vặt nhưng có thể nói lên một phần tính cách và tư duy của một người.

Người thích ăn vặt, không thích ăn bữa chính

baf0f4dcd7e247c68860ab369fec6bc6.jpg

Những người thích ăn vặt thường là người ham vui, hoạt bát, tính cách thân thiện và ít toan tính. Tuy nhiên, họ cũng là người không lưu tâm đến chất lượng và một số nguyên tắc sống. Ai thân thiết với họ sẽ biết họ là người nhiệt tình và đơn thuần, nhưng chính vì không đặt ra những tiêu chuẩn riêng nên họ thường bị đánh giá là người dễ dãi, không có chiều sâu, dễ bị lợi dụng.

Người hay hấp tấp trên bàn ăn, nhai nhanh nuốt vội

depositphotos-205203104-stock-photo-appetite-of-young-woman-with.jpg

Những người này hay được gọi là tham ăn tục uống, dễ bị đánh giá thấp vì thói quen ăn uống kém duyên của mình. Mấu chốt ở chỗ họ không để ý xung quanh và những phán xét của người khác, nên cư xử thoải mái, có chút vô tri, tùy tiện. Nhưng người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây là người cẩu thả, luộm thuộm và thiếu kỷ luật, kiềm chế, khó giao được việc quan trọng.

Người dễ ăn, món nào cũng hợp khẩu vị

sunday-is-unofficially-the-day-for-brunch-1740083741.jpg

Đây là những người có tính cách ôn hòa, độ lượng và dễ thích nghi với môi trường mới. Khác với người dễ dãi, họ là những người được đánh giá là biết dĩ hòa vi quý, dễ sống chung trong môi trường tập thể và thường được giao chức vụ cầu nối. Ưu điểm của họ là biết sống chan hòa, kiềm chế cảm xúc và không câu nệ chuyện vặt vãnh. Nhưng khuyết điểm của họ là thiếu cứng rắn và chính kiến riêng, dễ bị người khác lấn lướt.

Người kén chọn, chỉ ăn những thứ mình thích

healthy-holiday-eating-feature.jpg

Người kén ăn thường thích sự quen thuộc, không thích khám phá và thử nghiệm những điều mới lạ. Họ cũng là người thích sự hoàn mỹ và luôn muốn làm theo ý mình, nhưng dễ trở nên hẹp hòi và ích kỉ lúc nào không hay. Họ cũng có thể bất chấp cảm xúc và suy nghĩ của người khác, miễn sao mình thích là được.

Ái Phương
#Quan sát thói quen ăn uống để nhận biết tính cách #Ảnh hưởng của thói quen ăn vặt và ăn nhanh #Tính cách người thích ăn uống dễ dãi và ôn hòa #Đặc điểm của người kén chọn và thích hoàn mỹ #Phân tích tâm lý qua thói quen ăn uống #Nhận diện tính cách qua phong cách ăn uống #Ảnh hưởng của thói quen ăn uống đến mối quan hệ xã hội #Các hành vi ăn uống phản ánh tính cách và tư duy #Những biểu hiện ăn uống và đặc điểm tính cách

Xem thêm

Cùng chuyên mục