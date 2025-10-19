Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cởi bỏ những định kiến khiến các chàng trai mệt mỏi và áp lực khi có bạn gái

Mai Lâm - Ảnh chỉ mang tính minh họa
HHTO - Thế giới đang thay đổi và những định kiến cũ đã không còn đúng nữa. Các chàng trai thông minh và hiện đại đang mong muốn được sống thoải mái và yêu chân thành. Các cô gái hãy giúp chàng trai của mình cởi bỏ gánh nặng từ những quan niệm lỗi thời và cổ vũ họ thể hiện bản thân một cách chân thật.

Con trai phải là người kiếm nhiều tiền hơn bạn gái

4.png

Trước đây, việc kiếm được nhiều tiền được coi là trọng tâm của sự nam tính. Nhưng giờ đây, lối sống hiện đại và văn minh đang định nghĩa lại vai trò của cánh mày râu trong một mối quan hệ. Mức độ tình cảm và giá trị của một người bạn trai tốt không đo bằng đóng góp kinh tế, mà là sự chia sẻ, tính trách nhiệm, khả năng đồng cảm, thấu hiểu và yêu thương đối phương.

Con trai phải có thân hình cao hơn và to lớn hơn bạn gái

phim-kho-do-danh-hau-truong-bach-kinh-dinh-chuong-nhuoc-nam.jpg

Hình thể là một vấn đề nhạy cảm, khiến các chàng trai mệt mỏi và áp lực không thua gì các nàng (trong vấn đề nhan sắc). Đó là vì những miêu tả kiểu mẫu về các cặp đôi thường là con trai sẽ cao hơn bạn gái mình một cái đầu, có bờ vai rộng, cánh tay rắn chắc,... Quan điểm đó khiến nhiều anh chàng tự ti, rụt rè, không dám thổ lộ lòng mình với cô gái mà mình thích, chỉ vì họ cho rằng mình không đủ tiêu chuẩn, không đủ hấp dẫn. Sự thật là tình yêu không quan trọng cao thấp, béo gầy hay xấu đẹp, nó là sự đồng điệu về tâm hồn và suy nghĩ của hai người.

Con trai phải luôn là người chủ động

5.png

Các quy tắc hẹn hò xưa cũ đã đặt hết áp lực lên cánh mày râu, họ luôn phải là người chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện, theo đuổi trước và tỏ tình trước. Trong khi thực tế là các cô gái cũng hoàn toàn có thể chủ động theo đuổi hoặc đề nghị hẹn hò. Điều đó giúp mối quan hệ trở nên tự nhiên, mới mẻ và thú vị hơn.

Mai Lâm - Ảnh chỉ mang tính minh họa
