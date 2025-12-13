Chú ý những dấu hiệu này sẽ giúp bạn đọc được suy nghĩ thật của đối phương

HHTO - Những chuyển động, cử chỉ và tư thế vô thức mà một người thể hiện sẽ tiết lộ rất nhiều về trạng thái cảm xúc của họ. Việc nhận biết ngôn ngữ cơ thể là kỹ năng rất quan trọng, nó giúp bạn đọc được suy nghĩ thật của đối phương, ngay cả khi họ đang nói điều ngược lại.

Nghiêng đầu sang một bên

Nghiêng đầu sang một bên thường được coi là cử chỉ thể hiện sự chú ý và tò mò thực sự đối với ai đó. Nó cũng báo hiệu sự tập trung cao độ, khi họ cố gắng hiểu và tiếp thu câu chuyện. Điều đó thể hiện người kia thực sự muốn lắng nghe và quan tâm đến những gì bạn đang nói.

Giao tiếp bằng mắt

Duy trì giao tiếp bằng mắt là chìa khóa để xây dựng lòng tin và sự thoải mái trong suốt cuộc trò chuyện. Vì vậy, khi nói chuyện với crush, đừng ngại ngùng tránh “ánh mắt ta chạm nhau”, mà hãy tập nhìn mắt một cách tự nhiên, thể hiện sự quan tâm và mong muốn thân thiết. Thông qua đôi mắt của đối phương, bạn cũng có thể nhận ra đối phương có thích mình hay không, để tiến lui đúng lúc.

Xoắn tóc/ vuốt tóc

Trong phim ảnh và truyện tranh, việc xoắn hoặc vuốt tóc thường được miêu tả là cử chỉ tán tỉnh của các cô gái trước chàng trai mà họ thích. Tuy nhiên, trong các bối cảnh khác, chẳng hạn như trong một cuộc phỏng vấn xin việc thì vô thức vuốt tóc/ xoắn tóc lại là dấu hiệu của sự lo lắng, hoặc phân vân.

Bật cười cùng lúc

Cùng bật cười là một dấu hiệu mạnh mẽ của sự kết nối, cởi mở và thấu hiểu lẫn nhau. Ngay cả một câu chuyện cười không mấy hài hước, nhưng việc hiểu ra cùng lúc và phát hiện đối phương có suy nghĩ giống mình sẽ mang lại cảm xúc vui vẻ một cách mạnh mẽ hơn. Sự đồng điệu của cả hai mới là thứ đọng lại trong lòng crush, chứ không chỉ là câu chuyện hay tình huống hài hước kia nữa.