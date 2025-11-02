Những lầm tưởng khiến hành trình giảm cân của bạn vất vả hơn hẳn người khác

HHTO - Trong thế giới thể thao và ăn kiêng, không thiếu lời khuyên về giảm cân. Tuy nhiên, một số lầm tưởng được truyền miệng xưa nay lại cản trở hành trình giảm cân của chúng ta.

Lầm tưởng 1: Cân đo đong đếm từng calo để giảm cân

Mặc dù theo dõi lượng calo là một thói quen tốt và hữu ích, nhưng đó không phải là phương pháp bảo đảm số cân của bạn sẽ giảm hay tăng một cách chính xác. Trong khi đó, việc nên làm hơn chính là lắng nghe cơ thể và ăn uống có chủ đích, chú ý đến các tín hiệu đói và no.

Xây dựng thói quen này giúp bạn kiểm soát cân nặng một cách lành mạnh và bền vững hơn. Quan trọng là ý thức trong ăn uống, thay vì ám ảnh về mọi con số, dẫn đến căng thẳng và lo lắng, gây ra các hành vi ăn uống rối loạn, không có lợi cho sức khỏe lâu dài.

Lầm tưởng 2: Cần tây và dưa chuột có lượng calo "âm" và giúp bạn đốt cháy chất béo

Không có bằng chứng khoa học chứng minh cần tây và dưa chuột có lượng calo âm. Mặc dù 2 loại thực phẩm này thực sự chứa ít calo và nhiều nước, rất tốt để bổ sung vào chế độ ăn ít calo, nhưng chúng sẽ không làm tan mỡ một cách thần kỳ, hay đốt cháy chất béo như những gì được thêu dệt.

Lầm tưởng 3: Trái cây và các loại hạt là đồ ăn vặt có thể ăn bao nhiêu tùy thích mà không sợ tăng cân

Mặc dù thực phẩm nguyên chất như trái cây, các loại hạt và rau củ rất giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhưng chúng vẫn chứa calo. Ăn nhiều trái cây cũng có thể dẫn đến tăng cân nếu bạn không có kế hoạch vận động thể dục thể thao để đốt cháy năng lượng. Tất cả phụ thuộc vào bối cảnh, kiểm soát khẩu phần và thói quen ăn uống tổng thể, chứ không phải cái gì tự nhiên và lành mạnh đều được ăn thoải mái.

Lầm tưởng 4: Carbohydrate khiến bạn tăng cân, vì vậy nên cắt giảm chúng

Carbohydrate lành mạnh, chẳng hạn như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ, rất cần thiết cho năng lượng và sức khỏe tổng thể. Mặc dù việc cắt giảm carbohydrate có vẻ là một cách nhanh chóng để giảm cân, nhưng nó không bền vững về lâu dài.

Chế độ ăn giàu carbohydrate lành mạnh sẽ giúp kiểm soát cân nặng và thậm chí kéo dài cảm giác no. Ngược lại, việc cắt giảm hoàn toàn carbohydrate sẽ làm mất đi các chất dinh dưỡng quý giá, và hấp thụ chất béo không lành mạnh. Điều quan trọng là tập trung vào chất lượng carbohydrate tiêu thụ thay vì loại bỏ hoàn toàn.