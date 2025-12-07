Biết cách đọc dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể sẽ giúp bạn hiểu người đối diện tốt hơn

HHTO - Ngôn ngữ cơ thể là tấm gương phản ánh cảm xúc bên trong mỗi người. Chúng thường bộc lộ những gì chúng ta đang cảm nhận. Vì vậy, việc đọc vị những dấu hiệu phản ứng trên cơ thể là rất hữu ích, nó giúp chúng ta giao tiếp và hiểu người đối diện tốt hơn.

Nụ cười chân thật

Nụ cười biểu hiện hạnh phúc chân thật sẽ trông rất tự nhiên, không kiểm soát, đôi mắt nheo lại và tạo ra những nếp nhăn rõ rệt.

Nụ cười có thể truyền tải nhiều cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc, ngại ngùng, đến trìu mến hay thậm chí mỉa mai. Nụ cười biểu hiện hạnh phúc chân thật sẽ trông rất tự nhiên, không kiểm soát, đôi mắt nheo lại và tạo ra những nếp nhăn rõ rệt. Kiểu cười này hoàn toàn trái ngược với những nụ cười giả tạo, để ý thường xuyên bạn sẽ nhận ra ngay.

Hãy để ý đôi mắt thay vì đôi môi, vì đó là nơi bộc lộ cảm xúc thật

Xoa cổ

Cử chỉ này, thường là vô thức, đặc biệt phổ biến ở nam giới như một cách để tự xoa dịu.

Xoa cổ là một phản ứng hay thấy khi ai đó đang bối rối hoặc lúng túng. Cử chỉ này, thường là vô thức, đặc biệt phổ biến ở nam giới như một cách để tự xoa dịu. Nó cũng có tác dụng là làm chậm nhịp tim và thúc đẩy cảm giác bình tĩnh. Người hay xoa cổ thường xuyên có thể là người dễ bất an, lo lắng khi bị chỉ trích hoặc góp ý.

Đút tay vào túi quần

Hành động này khi chụp hình thì đẹp, nhưng trong giao tiếp thì lại có thể dẫn đến cảm giác thiếu cởi mở, đóng lòng.

Khi ai đó đút tay vào túi quần, đó có thể là dấu hiệu cho thấy sự khó chịu bên trong. Thường là họ đang cố gắng che giấu cảm xúc khi đã hết hứng thú với môi trường hoặc câu chuyện đang diễn ra.

Hành động này có thể cản trở việc giao tiếp cởi mở và dẫn đến cảm giác mất lòng tin. Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng hành động đút tay vào túi quần là một trong những cử chỉ khiến các tương tác giữa người với người trở nên kém hấp dẫn hơn.