Những hiểu lầm về calo trong việc giảm cân, cần vĩnh viễn loại bỏ khỏi suy nghĩ

Mai Lâm
HHTO - Những lầm tưởng về calo có thể dẫn đến sự thất vọng trong hành trình giảm cân. Hãy bỏ những quan điểm sai lầm đó ra khỏi suy nghĩ của bạn và tập trung vào chất lượng thực phẩm, lắng nghe cơ thể và hiểu cách thức hoạt động của quá trình trao đổi chất.

Áp dụng chế độ ăn nghiêm ngặt để giảm cân cấp tốc

2.png

Đôi khi thay đổi nhanh chóng từ một chế độ ăn đa dạng sang ăn kiêng nghiêm ngặt có thể làm các vi khuẩn đường ruột không kịp thích nghi, dẫn đến sự mất cân bằng. Các nghiên cứu cho thấy việc cắt giảm carbohydrate sẽ khiến các vi khuẩn có lợi trong đường ruột không có đủ thực phẩm để phát triển, thúc đẩy cơ thể tích trữ chất béo nhiều hơn, gây tăng cân.

1.png

Bổ sung thêm các loại thực phẩm như sữa chua, kefir, dưa cải bắp muối chua và kim chi giàu men vi sinh có thể tăng cường tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng, bằng cách hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn đường ruột có lợi. Ngoài ra, các loại rau giàu chất xơ như bông cải xanh và các loại trái cây như táo, chuối nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó hỗ trợ giúp đường ruột của bạn khỏe mạnh hơn.

Hàm lượng calo là như nhau bất kể thức ăn được chế biến như thế nào

an-kieng-1.jpg

Một quan niệm sai lầm phổ biến là việc nấu chín rau củ sẽ làm giảm đáng kể hàm lượng calo của chúng. Trên thực tế, việc nấu chín các loại rau như bông cải xanh, cà rốt và cải bó xôi thể làm tăng khả dụng sinh học của một số chất dinh dưỡng của chúng, nhưng nó không làm giảm tổng lượng calo mà chỉ thay đổi cách hấp thụ những calo đó.

Giảm cân chỉ đơn giản là đốt cháy nhiều calo hơn mức bạn tiêu thụ

3.png

Mặc dù cân bằng calo đóng một vai trò nhất định trong việc giảm cân, nhưng mô hình “calo vào, calo ra" không nói lên toàn bộ câu chuyện. Các yếu tố như quá trình trao đổi chất, nồng độ hormone và hiệu ứng nhiệt của thực phẩm (lượng năng lượng cơ thể bạn sử dụng để tiêu hóa thức ăn) đều ảnh hưởng đến cách calo được xử lý.

Điều này có nghĩa là bạn có thể bỏ hẳn suy nghĩ ăn vào bao nhiêu calo, thì tập để đốt bấy nhiêu, cơ thể chúng ta không hoạt động đúng chính xác như vậy. Thay vào đó, một chế độ ăn uống lành mạnh và thể thao điều độ sẽ mang lại kết quả tốt hơn trong việc quản lý cân nặng.

Mai Lâm
#Hiểu lầm về calo trong giảm cân #Ảnh hưởng của chế độ ăn nghiêm ngặt #Vai trò của vi khuẩn đường ruột #Tác động của thực phẩm lên cân nặng #Quan niệm sai về lượng calo khi nấu chín #Yếu tố ảnh hưởng đến giảm cân ngoài calo #Giảm cân hiệu quả bằng chế độ cân đối và thể thao

