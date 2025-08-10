Những mẹo giữ dáng giảm cân tưởng làm đẹp nhưng lại có thể gây hại cho sức khỏe

HHTO - Không ít teen đã áp dụng những “bí kíp giữ dáng” được lan truyền rộng rãi với mong muốn nhanh chóng đạt được hình thể lý tưởng. Tuy nhiên, một số thói quen tưởng chừng vô hại lại vô tình gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Giảm khẩu phần ăn nhưng không thay đổi dinh dưỡng

Nhiều teen thường thấy khó hiểu vì dù đã cắt bớt lượng thức ăn tiêu thụ nhưng cân nặng và hình thể vẫn không chút thay đổi. Thật ra, điều này xuất phát từ việc xây dựng chế độ dinh dưỡng không phù hợp, cũng đồng thời là nguyên nhân gây ra một số hậu quả đến sức khoẻ.

Cắt giảm khẩu phần ăn cần phải đi đôi với việc kiểm soát thành phần thức ăn và lượng calo nạp vào. Bởi mỗi thành phần sẽ có những chức năng, những tác động lên cơ thể khác nhau. Thế nên, nếu chỉ dừng lại ở việc tiết chế ăn uống là hoàn toàn chưa đủ.

Hãy tìm hiểu kỹ thành phần dinh dưỡng của thực phẩm để xây dựng chế độ ăn uống hợp với nhu cầu cơ thể.

Tập thể dục ngay sau khi ăn no

Phần lớn các teen thường cảm thấy người mình bị “đô” ra sau khi ăn no nên lại muốn tập luyện với cường độ cao để đốt calo, bù cho lượng thức ăn vừa nạp vào. Nhưng theo các chuyên gia thì điều này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như mang lại tác dụng phụ cho cơ thể.

Vốn dĩ cơ thể cần khoảng 2-4 tiếng để tiêu hoá thức ăn. Vì vậy, việc vận động mạnh ngay sau khi ăn sẽ gây ra các tình trạng như buồn nôn, đầy hơi, tiêu chảy và thậm chí là trào ngược dạ dày. Bên cạnh đó sẽ làm giảm hiệu suất tập, khiến cơ thể thêm mệt mỏi.

Đừng ép bản thân luyện tập quá mạnh sau khi ăn. Thay vào đó hãy để thức ăn được tiêu hoá trong một khoảng thời gian phù hợp hoặc đừng ăn quá nhiều trước khi tập. Từ đó quá trình luyện tập sẽ hiệu quả hơn và tránh được những vấn đề về hệ tiêu hoá.

Lạm dụng đai định hình latex

Trong những năm gần đây, hội làm đẹp đang xôn xao bởi sự “thần kỳ” của đai latex siết eo. Thế nhưng ít ai biết rằng, nếu lệ thuộc quá nhiều vào chiếc đai này thì teen đang vô tình “rước họa vào thân”. Các chuyên gia dinh dưỡng, y tế cũng không khuyến khích giảm cân theo phương pháp này.

Có thể teen sẽ sở hữu một vòng eo như ý nếu “kiên trì” sử dụng đai latex. Nhưng trên thực tế, chiếc đai này không thực sự đốt mỡ thừa trong cơ thể mà chỉ nén các mô mỡ và dịch trong cơ thể tạm thời. Từ đó gây ra những hệ luỵ cho sức khoẻ và cơ thể như cản trở hô hấp, nhiễm trùng da, các cơ quan bị tổn thương,...

Hạn chế sử dụng đai latex thường xuyên cũng như đừng để bản thân bị dễ dàng bị lôi kéo bởi những quảng cáo "thần thánh hóa" những chiếc đai này. Thay vào đó, cần kết hợp với việc tập thể dục và ăn uống điều độ để giữ dáng nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe, tránh các tai hoạ không đáng có.

Móc họng nôn thức ăn

Thực tế, có một số thí nghiệm về phương pháp này và ghi được số thâm hụt calo khá cao. Dù vậy, đây là phương pháp vô cùng tiêu cực, gây nguy hiểm đến sức khoẻ.

Việc móc họng để nôn làm sút cân nhanh hơn nhưng cũng làm cơ thể mất nước. Ngoài ra cũng để lại một số hậu quả nghiêm trọng như đường huyết tăng, xuất huyết thực quản, ợ nóng,... thậm chí còn có thể gây ra chứng cuồng ăn (bulimia). Cũng chính vì thế mà hiệu quả giảm cân sẽ không được duy trì lâu dài.

Đừng chỉ nghĩ đến việc giữ dáng mà bất chấp sức khoẻ của mình bạn nhé! Cần biết cách an toàn nhất để giữ vóc dáng như ăn uống có khoa học, hạn chế ăn đêm, quá trình giảm cân sẽ lành mạnh và có kết quả.