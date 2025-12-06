Những điều cần biết về tiêm vắc-xin HPV từ sớm và mẹo chăm sóc "cô bé" đúng cách

HHTO - Từ năm 2026, trẻ em gái 11 tuổi sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiêm vắc xin HPV hoàn toàn miễn phí, một bước tiến lớn trong việc phòng ngừa ung thư cổ tử cung. Điều này cho thấy chăm sóc sức khỏe sinh sản từ sớm vô cùng quan trọng. Đặc biệt đối với các teen đang trong giai đoạn tuổi dậy thì.

Tiêm HPV là gì, teen có nên tiêm HPV không?

HPV là một loại virus có thể gây mụn cóc sinh dục, một số chủng nguy cơ cao có thể dẫn tới ung thư cổ tử cung, một trong những bệnh ung thư phụ khoa phổ biến nhất ở nữ giới Việt Nam.

Tiêm vắc xin HPV ngăn ngừa ung thư cổ tử cung ở nữ giới. Ảnh: sưu tầm

Theo bác sĩ Cẩm Tuyên (Ban cố vấn sản phụ khoa tổ chức Nơ xanh Việt Nam) độ tuổi tiêm HPV tốt nhất là 9 - 14 tuổi với liệu trình 2 mũi, nếu tiêm sau 14 tuổi, teen cần liệu trình 3 mũi.

Tiêm sớm giúp cơ thể tạo miễn dịch mạnh hơn, nhất là khi teen chưa từng tiếp xúc với virus, nhưng teen cũng cần nhớ vắc xin không bảo vệ 100%. Vì vậy, kiểm tra sức khỏe sinh sản định kỳ và duy trì thói quen vệ sinh đúng vẫn rất quan trọng.

Theo Bộ Y tế Việt Nam 9 tuổi là các bạn đã có thể tiêm vắc xin HPV.

Một điều nhiều teen hay hiểu lầm là chỉ con gái mới cần tiêm HPV. Thực tế, con trai cũng có thể tiêm để phòng ngừa các bệnh liên quan đến HPV như bệnh ung thư dương vật, sùi mào gà,...

Một mũi tiêm HPV hôm nay sẽ bảo vệ bạn khỏi ung thư cổ tử cung trong 10 - 20 năm tới và một thói quen vệ sinh đúng cách sẽ giúp teen tránh viêm nhiễm.

Mẹo chăm sóc “cô bé” từ A đến Z

Ở tuổi dậy thì, hormone chưa ổn định và độ pH vùng kín thay đổi liên tục, khiến da và niêm mạc nhạy cảm hơn người lớn. Vì vậy, “cô bé” rất dễ bị kích ứng hoặc nhiễm khuẩn nếu teen chưa biết chăm sóc đúng cách.

Theo Bác sĩ Cẩm Tuyên, trong 1-2 năm đầu sau khi “rụng dâu” lần đầu, trục nội tiết của con gái chưa hoạt động ổn định, kinh nguyệt có thể chưa đều. Tuy nhiên, nếu bạn gặp những dấu hiệu như trên 3 tháng không có kinh, kỳ kinh kéo dài hơn 8 ngày, hoặc đau bụng dưới dữ dội kèm sốt cao thì cần đi khám ngay.

Bảng màu sắc khí hư nhận biết dấu hiệu bất thường, Ảnh: Đa khoa quốc tế Hà Nội

Đặc biệt teen nên để ý nếu vùng kín có những thay đổi lạ như: ngứa rát, đau nhức, nổi mụn đỏ, khí hư đổi màu (trắng vón cục, vàng, xanh) hoặc có mùi lạ, thậm chí chảy máu ngoài kỳ kinh. Đây đều là những tín hiệu cô bé SOS với bạn. Nếu gặp hãy nói ngay với ba mẹ, người thân để được đưa đi thăm khám kịp thời.

Phần lớn các vấn đề phụ khoa ở teen xuất phát từ thói quen sinh hoạt chưa đúng cách. Nên bạn cần ghi nhớ các nguyên tắc sau để ngăn ngừa cô bé bị viêm nhiễm:

● Giữ vùng kín sạch sẽ, khô thoáng, rửa bằng nước sạch hoặc dung dịch vệ sinh có độ pH thấp.

● Chọn đồ lót vải cotton thoáng khí, kích cỡ vừa vặn.

● Trong kỳ “rụng dâu”, nhớ thay băng vệ sinh mới sau 4-6 giờ.

● Duy trì chế độ ăn lành mạnh, uống đủ nước và tập thể dục đều đặn.

Tám bước cơ bản để chăm sóc cô bé đúng cách. Ảnh: sưu tầm

Nếu viêm nhiễm không được điều trị kịp thời có khả năng gây vô sinh và tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung. Vậy nên, chăm sóc phụ khoa không phải chuyện “lớn rồi mới lo”, mà là thói quen teen nên bắt đầu từ hôm nay.

Hiểu cơ thể, lắng nghe những tín hiệu bất thường và khám sớm khi cần. Đó chính là cách để bạn yêu thương và quý trọng cơ thể mình đó!