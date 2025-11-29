Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hạnh phúc thực tế đến từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà ta dễ bỏ quên

Mai Lâm
HHTO - Trong áp lực và mệt mỏi chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc dường như rất xa vời, như phải sống ở kinh đô Paris, thừa kế hàng triệu đô la hay đi nghỉ dưỡng ở Maldives. Nhưng đôi khi, chúng ta hoàn toàn có thể cảm thấy được hạnh phúc đích thực ngay trong những ngày bình dị nhất.

Mua hoa tặng bạn bè người thân mà không cần dịp gì

img-0062.jpg

Bạn đã bao giờ nhận được hoa mà không cần lý do chưa? Những đóa hoa tươi ngẫu hứng có thể làm bừng sáng một ngày của ai đó. Và đó thực sự là một niềm vui thuần khiết. Lâu lâu, hãy tự mua cho mình và bạn bè, người thân một bó hoa nho nhỏ.

Về nhà ăn cơm cùng ba mẹ và anh chị em

img-0065.jpg

Đôi khi chúng ta dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp đến nỗi quên mất bản thân và gia đình. Nhưng cuộc sống cho chúng ta cơ hội để thư giãn và nếm trải hạnh phúc. Còn được về nhà ăn cơm cùng ba mẹ và anh chị em trong gia đình là một phước báu lớn. Cảm giác bình yên và hạnh phúc ấy không gì có thể so sánh được.

Làm điều mà bạn thực sự muốn, dù nó là việc rất nhỏ

img-0063.jpg

Đôi khi, khoảnh khắc bạn muốn ghi nhớ nhất lại là những giây phút rất nhỏ nhoi, khi được làm điều mình thực sự muốn. Dù đó là một việc rất nhỏ như chụp một bộ ảnh thời trang thật đẹp, dành một buổi chiều để uống café và ăn bánh ngọt ở quán yêu thích, hay tự mua cho mình một chiếc túi hoặc đôi giày mơ ước đã lâu.

img-0061.jpg

Những điều đó không bao giờ là vô bổ mà nó còn làm cuộc sống của bạn trở nên có hương vị hơn.

Chiều chuộng đứa trẻ bên trong bạn

img-0064.jpg

Trên con đường trưởng thành, đôi khi chúng ta cần chiều chuộng đứa trẻ bên trong mình. Bởi vì ngoài chúng ta ra, còn ai có thể làm điều đó nữa? Chúng ta rất biết cách làm hài lòng người khác, nhưng lại quên cách yêu thương và vỗ về chính mình. Hãy bắt đầu bằng việc lắng nghe cảm xúc, tưởng thưởng cho những nổ lực của mình và quan trọng nhất là thả lỏng, ngừng ép bản thân chạy theo áp lực cuộc sống.

Mai Lâm
#Hạnh phúc trong cuộc sống đời thường #Ý nghĩa của những điều nhỏ bé #Gia đình và sự sẻ chia #Tự thưởng cho bản thân #Chăm sóc cảm xúc cá nhân

