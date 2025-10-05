Nhận biết sớm các dấu hiệu "cờ đỏ" từ nửa kia để tránh thất vọng và tổn thương

HHTO - Khái niệm mối quan hệ độc hại không chỉ loanh quanh việc ngoại tình, lợi dụng, thiếu trách nhiệm,... mà còn có thể nhận dạng ở vài thói quen và đặc điểm được "đánh cờ đỏ", ai có kinh nghiệm từng gặp qua rồi sẽ hiểu. Các nàng nên nhận biết những dấu hiệu này để sớm dừng lại đúng lúc, tránh được các tổn thất về tinh thần sau này.

Đặt việc phục vụ/ làm hài lòng người khác làm mục tiêu sống

Việc chăm sóc lẫn nhau và quan tâm đến cảm xúc của người khác là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng cố gắng khẳng định bản thân bằng cách phục vụ và tìm kiếm sự hài lòng đến người khác thì lại không bình thường.

Khi giá trị của một người được xác định bởi những lợi ích họ mang lại cho người kia, thì mối quan hệ rất dễ trở nên độc hại. Vì người ưa trục lợi mới ở bên cạnh ai đó chỉ vì lợi ích. Ngược lại, người luôn cố làm hài lòng người khác cũng dễ sử dụng những lợi ích họ mang lại làm sợi dây trói buộc và khiến người kia lệ thuộc cảm xúc.

Sẵn sàng chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người xung quanh

Trong một mối quan hệ lành mạnh, cả hai đều có thể thoải mái cởi mở bày tỏ suy nghĩ, quan điểm sống và cảm xúc với nhau. Tuy nhiên, nếu một trong hai có nhu cầu chia sẻ nhiều hơn ra bên ngoài, với mọi người xung quanh, ví dụ như đăng ảnh thân mật với nhau, đăng clip hẹn hò riêng tư lên trang cá nhân, hay viết status về những lần cả hai cãi vã,... những cái này nên có sự thống nhất với nhau trước về giới hạn.

Sự đòi hỏi được công nhận và được quan tâm quá mức cho thấy người ấy có tâm lý không vững vàng, dễ bất an, chỉ cần bạn bộc lộ một chút thờ ơ hoặc lơ là, nhu cầu được chú ý của họ không được đáp ứng là mọi chuyện đang êm đẹp sẽ trở nên tồi tệ.

Chăm sóc, yêu thương thụ động

Đúng là có những anh chàng hướng nội và rụt rè, không quen chủ động trong tình yêu nên hay hành xử vô tâm (tình trạng này có thể góp ý và xây dựng để cùng nhau cải thiện). Nhưng cũng có những anh chàng giả vờ ngờ nghệch, biết nhưng chờ bảo thì mới làm, để né tránh việc chủ động thể hiện tình cảm.

Điển hình như anh ấy không bao giờ là người gọi điện thoại/ hẹn đi chơi trước, rõ ràng thấy bạn xách nặng nhưng khi bạn nào nhờ thì mới xách phụ, hoặc biết bạn bị bệnh nhưng chỉ nhắn là nhớ uống thuốc, chứ không có hành động thiết thực nào chứng tỏ anh ta thực sự có quan tâm.

Nếu người ấy của bạn có kiểu yêu thương thụ động như vậy, hoặc hay giả mù sa mưa, biết mà làm như không biết, thì rất có thể anh ấy chưa thật lòng với bạn 100%. Đừng đặt quá nhiều niềm tin yêu hi vọng để tránh thất vọng và tổn thương.