Cách bạn hành xử khi gặp tình huống khó sẽ thể hiện bạn sở hữu EQ cao hay thấp

Mai Lâm - Quý Hiên
HHTO - Cách mà một người hành xử và xoay sở, đối phó trong những tình huống khó nhằn có thể cho thấy họ là người có EQ cao hay thấp.

Chọn lúc đi bộ để nói ra vấn đề

phim-tam-ly-toi-pham-han-quoc5150-nana-jang-ki-yong-0011.jpg

Nếu bạn cần nói chuyện hoặc giải quyết vấn đề gì đó khó nói, hoặc đối phương là một người khó tính, hãy chọn mở lời trong khi đi dạo/ đi bộ thể thao. Khi vận động nhẹ nhàng, cả hai sẽ tích tụ ít năng lượng tiêu cực hơn và có khả năng tránh được những căng thẳng ngầm. Thay vì hẹn đi café, ăn uống, hãy chọn một không gian thoáng đãng, mát mẻ và mời họ đi dạo trước khi bắt đầu đề cập đến vấn đề cần nói.

Hoặc là không nói, hoặc là nói ra một cách thẳng thắn và quyết đoán

agency-lee-bo-young-7-9405-1686199680.jpg

Trong tình huống ai đó khiến bạn khó xử, nếu bạn có thể xem nhẹ và quên đi, hãy im lặng và không bao giờ nhắc lại. Còn nếu bạn cảm thấy điều đó sẽ vướng mắc lại trong lòng, hãy dũng cảm nói ra một cách thẳng thắn và quyết đoán. Tuy nhiên, tránh dùng những lời buộc tội, hay chỉ trích cá nhân. Thay vào đó, sử dụng ngôn ngữ trung lập, nhấn mạnh vào hành động cụ thể để đối phương có thể hiểu mà không cảm thấy bị xúc phạm.

Tránh một số chủ đề nhất định

agency-tham-vong-2b-3130.jpg

Nếu trước đây, bạn đã từng tranh cãi với bạn bè về một chủ đề nào đó và có một kết thúc không tốt đẹp, khi gặp lại họ trong lần tiếp theo, hãy tránh chủ đề đó ra. Ngoài ra, cũng tránh luôn những vấn đề vốn dễ gây tranh cãi, vì có rất nhiều quan điểm và góc nhìn khác nhau, không cần thiết phải thảo luận thêm khi không cùng tiếng nói. Lâu lâu mới gặp nhau, hãy chọn những điểm chung và những câu chuyện vui vẻ để nói.

Tập trung vào những điều tích cực

20.png

Khi tiếp xúc với những thông tin tiêu cực hoặc trái quan điểm, đừng vội đưa ra bình luận mà hãy giữ thái độ thân thiện. Bạn không biết người kia đang trải qua điều gì và có thể hành vi của họ chỉ là nhất thời, không phải là bản chất. Hãy nghĩ đến khía cạnh tích cực của câu chuyện, nhìn vào những mặt khác của vấn đề và nhẹ nhàng đưa ra ý kiến của mình. Nếu đối phương ngày càng trở nên tiêu cực, hãy chuyển chủ đề cuộc nói chuyện, hoặc xin phép rời đi một cách lịch sự.

Mai Lâm - Quý Hiên
