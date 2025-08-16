Những mẹo giúp bạn tự tin hơn trong buổi phỏng vấn xin việc được hỗ trợ bởi AI

HHTO - Một số công ty đã sử dụng AI trong quy trình tuyển dụng hiện đại, ứng viên sẽ không nói chuyện trực tiếp với người thật, thay vào đó, họ phải quay video trả lời các câu hỏi để trí tuệ nhân tạo của công ty phân tích.

Công nghệ AI không chỉ đánh giá lời nói của bạn, mà còn diễn giải biểu cảm khuôn mặt, giọng điệu, tư thế và cách sử dụng từ ngữ. Vì vậy, bạn cũng cần chuẩn bị kỹ và tập luyện trước khi bắt đầu thực hiện video trả lời phỏng vấn.

1. Nhìn thẳng vào camera

Khi quay video, việc giao tiếp bằng mắt nghĩa là bạn phải nhìn vào ống kính camera, chứ không phải nhìn vào màn hình. Mới đầu có thể bạn sẽ cảm thấy không tự nhiên, nhưng cần tiếp tục duy trì việc nhìn thẳng vào camera. Hệ thống AI có thể dựa vào cách bạn dùng ánh mắt để phân tích khả năng tập trung và sự tự tin của bạn.

2. Giảm thiểu từ đệm

Những từ như "ừm", "ờ", "kiểu như" hay "chắc là" đều được chúng ta dùng vô thức khi giao tiếp hằng ngày. Tuy nhiên, nó lại là những từ đệm có thể làm giảm sự rõ ràng trong câu nói và thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp. Các công cụ phân tích AI sẽ diễn giải đó là dấu hiệu của sự lo lắng hoặc thiếu chuẩn bị.

3. Sử dụng biểu cảm khuôn mặt vừa phải

Hệ thống AI có thể dựa vào biểu cảm khuôn mặt để đánh giá sự gắn kết và trí tuệ cảm xúc. Ví dụ biểu cảm đơ chờ, căng cứng có thể bị coi là xa cách và vô cảm, trong khi những cử chỉ thái quá, hào hứng quá mức sẽ được diễn giải là thiếu kiểm soát cảm xúc.

Hãy thể hiện sự cân bằng qua cái gật đầu nhẹ, mỉm cười tự nhiên và diễn đạt từ tốn, tiết chế cảm xúc sẽ giúp bạn truyền đạt sự ấm áp và nhiệt tình mà không cần phải diễn xuất quá lố.

4. Làm quen với hình thức phỏng vấn mới

Nhiều ứng viên cảm thấy không thoải mái với các buổi phỏng vấn một chiều, cụ thể là việc nói chuyện trước máy quay mà không có phản hồi sẽ khiến họ mất tự nhiên. Nhưng thời đại AI đi vào đời sống, kỹ năng làm việc cùng máy móc sẽ trở nên quan trọng hơn.

Hãy làm quen với hình thức phỏng vấn mới và nghĩ đến những cái lợi, ví dụ như bạn không bị ảnh hưởng tâm lí bởi cảm xúc của người phỏng vấn thật. Điều này sẽ giúp bạn dễ chấp nhận và hoàn thành việc phỏng vấn tốt hơn.