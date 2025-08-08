Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những lời khuyên thiết thực từ chuyên gia thời trang giúp bạn ăn mặc đẹp hơn

HHTO - Nếu bạn đang tìm kiếm những lời khuyên thiết thực từ một người biết cách ăn mặc, hãy tham khảo chuyên gia thời trang - YouTuber Lydia Tomlinson. Cô ấy sẽ mách nước cho bạn những bí quyết nho nhỏ, đơn giản và dễ hiểu nhưng có tác động rõ rệt đến vẻ ngoài.

1. Đường viền ngang (cổ áo, cổ giày, lưng quần, gấu váy, thắt lưng,...) ảnh hưởng đến tỉ lệ cơ thể

Lydia Tomlinson phân tích rằng nếu bạn cảm thấy một bộ trang phục vừa ổn, lại vừa không ổn thì có thể là do sự thiếu cân đối. Hãy để ý những đường ngang, chẳng hạn như viền váy ngắn, áo ngang vai và bốt cổ ngắn, những chi tiết này tạo cảm giác cắt xẻ cơ thể và phá vỡ tỷ lệ, khiến trang phục mất cân đối mà chúng ta khó nhận ra.

Hãy đổi áo len trễ vai thành áo sơ mi có cổ, hoặc áo len cổ lọ, và thay bốt thành giày cao gót mũi nhọn để bộ trang phục của bạn trông sinh động, tinh tế và thu hút hơn.

2. Khi bí idea phối đồ, đừng cố sáng tạo mà hãy sử dụng những công thức an toàn

Thường những lúc cần gây ấn tượng thì chúng ta lại hay bí idea ăn mặc, nếu cố ép bản thân phải sáng tạo và phá cách thì sẽ dẫn đến một trong hai kết quả: Xuất sắc hoặc banh. Đừng bao giờ mạo hiểm vào những lúc quan trọng, hãy chọn một giải pháp an toàn. Còn sáng tạo là dành cho những ngày tràn đầy cảm hứng.

Công thức an toàn số 1: Áo khoác và áo bên trong có màu tương xứng + quần/váy và phụ kiện có màu tương phản.

Công thức này đảm bảo bạn sẽ luôn có vẻ ngoài cân đối, chỉn chu và dễ dàng làm hài lòng mọi người. Màu sắc của áo bên trong và áo khoác bên ngoài có sự tương đồng giúp làm dịu mắt người đối diện. Sự tương phản nằm ở các phụ kiện, giày dép hoặc quần/váy để bộ trang phục có điểm nhấn, nhưng không quá cố tình gây chú ý.

Công thức an toàn số 2: Trang phục có họa tiết + túi xách và giày dép đơn sắc, đồng màu.

Để có vẻ ngoài chỉn chu nhưng không nhàm chán, hãy chọn trang phục có màu sắc hoặc họa tiết như sọc, chấm bi, in hình. Sau đó cân bằng lại bằng túi xách và giày dép đơn sắc, cùng màu với nhau. Công thức này dành cho những ai yêu thích sự vui tươi, màu sắc nổi bật nhưng không muốn phá vỡ hình ảnh thanh lịch và nền nã.

3. Không lạm dụng các gam màu đang trendy

Chạy theo xu hướng không có gì là sai, nhưng cần một chút tinh tế để bộ trang phục của bạn trông không quá cố tình. Không phải màu nào đang hot trend thì sẽ mặc quần áo màu đó, mà chìa khóa phối đồ nằm ở chỗ mặc trang phục màu trung tính và bổ sung các gam màu trendy bằng phụ kiện, ví dụ như thắt lưng, túi xách, mắt kính, charm hoặc giày. Đây là bài học nâng cao mà không phải ai cũng biết để làm nổi bật trang phục và làm cho vẻ ngoài sang chảnh hơn, mà vẫn không bỏ qua niềm vui nắm bắt xu hướng.

Kỳ Kỳ
