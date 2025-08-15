Những bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng khi bạn tham gia phỏng vấn online

HHTO - Phỏng vấn online ngày càng phổ biến, nhà tuyển dụng và các ứng viên có thể gặp gỡ và trao đổi thông tin mà không cần gặp mặt trực tiếp, giúp tiết kiệm thời gian mà vẫn hiệu quả. Dưới đây là những bí quyết mang lại cho bạn sự tự tin khi phỏng vấn online.

Đừng luyện tập trước gương, hãy luyện tập với camera

Luyện tập trước gương có thể giúp bạn nói chuyện đỡ sượng trân, nhưng nó không thể phản ánh chính xác cách người khác nhìn nhận về giao diện của bạn trên màn hình. Trong khi tập luyện với camera và quay lại video sẽ cho bạn cái nhìn toàn diện hơn, bao gồm cả tư thế, giọng điệu, nhịp độ và giao tiếp bằng mắt.

Việc xem lại video cũng giúp bạn nhận ra những cái tiểu tiết như ánh sáng, phông nền, chất lượng âm thanh, ngồi khom lưng, nói lắp bắp, hoặc các hành động dư thừa như chạm vào mặt, hay lấy tay quấn tóc quá nhiều do lo lắng; từ đó điều chỉnh và tiết chế lại một cách hiệu quả.

Giữ tốc độ nói vừa phải

Nói quá nhanh có thể khiến người nghe cảm giác bạn bị gấp gáp hoặc lo lắng, còn nói quá chậm thì khiến bạn trông như đang gặp khó khăn trong việc diễn đạt suy nghĩ của mình. Các chuyên gia lâu năm về quản lý nhân sự có thể đánh giá năng lực của một người qua tốc độ nói chuyện và khả năng diễn đạt của họ.

Vì vậy, hãy cố kiểm soát tốc độ khi nói chuyện, khoảng 115 - 130 từ mỗi phút là tốc độ lý tưởng nhất, thể hiện trạng thái tự tin và cởi mở trong giao tiếp.

Giữ tư thế thẳng và mở rộng

Ngôn ngữ cơ thể ảnh hưởng đến cả tư duy của bạn và cách người khác nhìn nhận về bạn. Tư thế thẳng với vai thả lỏng, tay không bắt chéo và nhịp thở đều đặn thể hiện sự cởi mở và tự tin. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người biết kiểm soát tư thế đứng và ngồi trong lúc giao tiếp là người nghiêm túc và đáng tin cậy, có thể giữ được bình tĩnh trước những tình huống căng thẳng cao độ.

Ăn mặc phù hợp

Mặc dù bạn không gặp trực tiếp nhà tuyển dụng, nhưng ngoại hình vẫn rất quan trọng. Trang phục sạch sẽ, chuyên nghiệp cho thấy bạn coi trọng cơ hội phỏng vấn này. Nhà tuyển dụng có thể đánh giá tác phong của bạn qua sự chuẩn bị chỉn chu, đây cũng là phần quan trọng không kém năng lực. Tránh chọn quần áo màu sắc quá sáng, họa tiết rườm rà hoặc bất cứ thứ gì có thể làm người bên kia màn hình mất tập trung vào khuôn mặt và lời nói của bạn.