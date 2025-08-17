Tình bạn của đười ươi và chó - nỗi đau được xoa dịu khi chăm sóc người khác

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Chú đười ươi Suryia đã trở nên nổi tiếng với tình bạn cùng chú chó săn Blue Tick, tên là Roscoe. Chúng gặp nhau trong hoàn cảnh cả hai đều có những nỗi đau riêng, nhờ tình bạn và sự chăm sóc lẫn nhau, chúng trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều người yêu thích động vật.

Sau khi mất cha mẹ, chú đười ươi Suryia lúc đó mới 3 tuổi đã rơi vào trầm cảm nặng nề. Nó bỏ ăn, không thèm đếm xỉa đến sự chăm sóc của các nhân viên thân quen nơi vườn thú. Họ đã gửi nó đến trung tâm điều trị động vật, nhưng các bác sĩ thú y cũng lo sợ rằng nó sẽ không qua khỏi nỗi đau khổ tột cùng.

img-4983.jpg
Suryia rất thông minh và nhanh nhẹn. Chú có thể thực hiện nhiều trò vui nhộn, như nhảy múa và thậm chí là giúp nhân viên vườn thú trong một số công việc nhỏ.

Trong khoảng thời gian đó, những người trông coi sở thú đã phát hiện ra một chú chó già yếu, đang lang thang trong khuôn viên sở thú. Họ cũng đưa chú chó đến trung tâm điều trị động vật, nơi Suryia đang được điều trị. Đó là lúc một điều kỳ diệu đã xảy ra.

img-4981.jpg
Suryia và Roscoe đã trở thành biểu tượng cho tình bạn và sự hòa hợp giữa các loài động vật, truyền cảm hứng cho nhiều người yêu thích động vật và bảo vệ thiên nhiên.

Hai tâm hồn cô đơn và đau khổ cần được nâng đỡ và ủi an đã tình cờ gặp được nhau. Đười ươi Suryia và chú chó Roscoe ngay lập tức trở thành bạn và gắn kết một cách bất ngờ. Chúng làm mọi thứ cùng nhau, mỗi giờ mỗi ngày. Từ ăn uống, bơi lội, vui chơi đến thăm khám, trị bệnh cùng bác sĩ thú y.

img-4986.jpg

Tình bạn với đười ươi Suryia đã mang đến ý chí sống cho chú chó già Roscoe. Và việc chăm sóc bạn bè đã đem lại cho đười ươi Suryia một mục đích sống mới. Roscoe không chỉ là một người bạn, mà còn là một người thân mà Suryia cho rằng nó cần phải chăm sóc và bảo vệ. Chính từ đó, cả hai trở nên không thể tách rời.

img-4987.jpg
Suryia có một tình cảm đặc biệt với người bạn chó, điều đó thể hiện ra ngoài một cách rõ rệt ai cũng có thể nhìn thấy.
img-4988.jpg
Cả hai trở nên thân thiết, thường xuyên bơi lội, vui chơi và đi dạo cùng nhau. Suryia thậm chí còn chia sẻ món chuối của mình cho Roscoe.
img-4980.jpg
Hoạt động yêu thích của Roscoe là bơi lội, mặc dù Suryia hơi lo lắng khi ở dưới nước nhưng nhờ sự giúp đỡ của người bạn chó, Suryia vẫn xuống nước hằng ngày để chơi với bạn.
img-4982.jpg
img-4984.jpg

Cùng nhau, chúng đã tìm lại được niềm vui, tiếng cười và sức mạnh chữa lành của tình bạn.

Mai Lâm - Quý Hiên
#tình bạn động vật #tình bạn cảm động #chăm sóc động vật #bảo vệ thiên nhiên

