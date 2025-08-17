Tình bạn của đười ươi và chó - nỗi đau được xoa dịu khi chăm sóc người khác

Sau khi mất cha mẹ, chú đười ươi Suryia lúc đó mới 3 tuổi đã rơi vào trầm cảm nặng nề. Nó bỏ ăn, không thèm đếm xỉa đến sự chăm sóc của các nhân viên thân quen nơi vườn thú. Họ đã gửi nó đến trung tâm điều trị động vật, nhưng các bác sĩ thú y cũng lo sợ rằng nó sẽ không qua khỏi nỗi đau khổ tột cùng.
Trong khoảng thời gian đó, những người trông coi sở thú đã phát hiện ra một chú chó già yếu, đang lang thang trong khuôn viên sở thú. Họ cũng đưa chú chó đến trung tâm điều trị động vật, nơi Suryia đang được điều trị. Đó là lúc một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Hai tâm hồn cô đơn và đau khổ cần được nâng đỡ và ủi an đã tình cờ gặp được nhau. Đười ươi Suryia và chú chó Roscoe ngay lập tức trở thành bạn và gắn kết một cách bất ngờ. Chúng làm mọi thứ cùng nhau, mỗi giờ mỗi ngày. Từ ăn uống, bơi lội, vui chơi đến thăm khám, trị bệnh cùng bác sĩ thú y.
Tình bạn với đười ươi Suryia đã mang đến ý chí sống cho chú chó già Roscoe. Và việc chăm sóc bạn bè đã đem lại cho đười ươi Suryia một mục đích sống mới. Roscoe không chỉ là một người bạn, mà còn là một người thân mà Suryia cho rằng nó cần phải chăm sóc và bảo vệ. Chính từ đó, cả hai trở nên không thể tách rời.
Cùng nhau, chúng đã tìm lại được niềm vui, tiếng cười và sức mạnh chữa lành của tình bạn.