Nếu vẫn ngộ nhận những điều này là chân lý, đã đến lúc bạn thử thay đổi suy nghĩ

Mai Lâm - Quý Hiên
HHTO - Ngộ nhận thường xảy ra khi một người tin và sống dựa vào những quan niệm, định kiến sai lầm, do thiếu kinh nghiệm và trải nghiệm. Điều này không hề hiếm, ngược lại rất đông số người sống với sự ngộ nhận.

Khi thấy số đông tin và làm theo một điều gì đó, con người thường ngộ nhận đó là chân lý mà quên kiểm chứng lại, có thể đó hoàn toàn là những định kiến sai lầm. Tác hại của nó là khiến chúng ta sống lệch khỏi sự thật và thực tế. Đặc biệt là những quan niệm phổ biến này:

Thành công đến từ may mắn

2.png

Nhiều người thấy người khác thuận lợi, tiến lên nhanh chóng đã vội nghĩ rằng họ gặp thời, thành công ấy đến từ sự may mắn. Trong khi thực tế chúng ta không biết được một người đứng trên đỉnh cao đã trải qua những thử thách gì và họ đã vượt qua như thế nào. Kết quả mà họ đạt được đáng khao khát đến nỗi ai cũng nghĩ họ gặp may và muốn xin vía. Thật ra may mắn chỉ là một yếu tố rất nhỏ, nỗ lực và kiên trì mới là thứ đóng vai trò quan trọng bậc nhất.

Đi tìm hạnh phúc ở đích đến

trang-suc-ton-le-trong-cuoc-song-tuoi-dep-4-3174.jpg

Nhiều người tin rằng hạnh phúc là khi đạt được những mục tiêu lớn, nhưng thực tế hạnh phúc thường đến từ những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Rất nhiều vĩ nhân trên thế giới đã nói “hạnh phúc là con đường, không phải đích đến”, ý muốn khuyên chúng ta hãy biết trân trọng mọi khó khăn, lẫn trắc trở trên hành trình mình đã chọn. Hạnh phúc chính là như thế!

Yêu thương người khác là đáp ứng và làm hài lòng họ

3.png

Có nhiều người nghĩ rằng chỉ cần đáp ứng và làm hài lòng người khác nghĩa là đã yêu thương họ. Nhưng thật ra không phải, yêu thương là thấu hiểu và đồng hành. Nếu thiếu một trong hai, tình yêu thương ấy sẽ không trọn vẹn. Thấu hiểu là cho phép người khác được là chính mình, chấp nhận mặt tốt và mặt xấu của họ mà không phán xét. Đồng hành là dành cho họ sự quan tâm đúng đắn, đúng nhu cầu và chừng mực.

Chỉ cần có tiền là có tất cả

trang-suc-ton-le-trong-cuoc-song-tuoi-dep-1-7688.jpg

Mặc dù tiền có thể mang lại sự thoải mái vật lí, nhưng hạnh phúc thực sự lại đến từ các mối quan hệ, sự kết nối và cảm giác bình yên trong cuộc sống. Nhận thức đúng đắn về tiền và sử dụng nó như một công cụ để giải quyết các vấn đề sẽ giúp cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, chứ không phải hạnh phúc hơn.

Mai Lâm - Quý Hiên
#ngộ nhận chân lý #thành công và may mắn #hạnh phúc trong cuộc sống #Yêu thương và thấu hiểu #Tiền bạc và hạnh phúc #Quan niệm sai lầm phổ biến #Sống đúng sự thật #Trân trọng khoảnh khắc nhỏ #Tư duy tích cực và thực tế #Cải thiện kỹ năng giao tiếp

