Cách dùng khăn ăn ở nhà hàng sang trọng và những lưu ý để thể hiện sự tinh tế

HHTO - Trong nhà hàng hoặc những bữa tiệc trang trọng, chúng ta nên tiết chế khi ăn uống, không húp xì xụp, cố gắng không để vương vãi và giữ mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ là phép lịch sự tối thiểu. Ngoài ra, một vài chi tiết khéo léo trên bàn ăn cũng thể hiện bạn là người tinh tế.

Đợi vài phút để thức ăn nguội, đừng thổi phù phù

Khi thức ăn vừa được bưng ra vẫn còn rất nóng, hãy từ tốn chờ vài phút cho nguội bớt rồi hẵng ăn. Đừng thổi phù phù vào thức ăn, lỡ chưa kịp nguội đã đưa vào miệng thì sẽ bị phỏng và gương mặt cũng đầy biểu cảm.

Khoai tây chiên có thể ăn bằng tay

Nếu bạn gọi món burger và khoai tây chiên trong một bữa tối thân mật, hãy thoải mái ăn bằng tay, vì nó là món của riêng bạn. Còn nếu khoai tây chiên được order để mọi người cùng dùng chung, hãy dùng nĩa để lấy một ít vào dĩa riêng của bạn, sau đó mới ăn.

Đừng cắt nhỏ toàn bộ miếng steak ra rồi mới ăn một lúc

Khi dùng các món steak bò, heo và gà, nên cắt tới đâu ăn tới đó, giữ cho món ăn của bạn trông vẫn hấp dẫn và tươm tất. Hãy cắt miếng vừa đủ để có thể đưa tất cả vào miệng ngay lập tức và không bị nhai nhồm nhoàm.

Cách dùng khăn ăn ở các nhà hàng sang trọng

Ở nhà hàng, bạn thường thấy một chiếc khăn được xếp kiểu rất đẹp, đặt trên dĩa trước khi thức ăn được mang ra. Nó thường được dùng để đặt lên đùi, nếu bạn ăn trưa thì trải nó ra hoàn toàn, còn khi ăn tối thì gập lại làm đôi. Đây là quy tắc chung khi dùng bữa mọi nhà hàng sang trọng, phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Khi bạn rời khỏi bàn để làm gì đó và sẽ quay lại tiếp tục dùng bữa, hãy đặt chiếc khăn ăn lên ghế. Khăn đặt lên bàn là báo hiệu bạn đã ăn xong và người phục vụ sẽ dọn tất cả đi.

Hạn chế nêm thêm gia vị

Các loại gia vị bổ sung, như muối, tiêu, dấm hoặc phô mai Parmesan chỉ nên được thêm vào sau khi bạn đã nếm thử món ăn xem có vừa miệng hay không. Trong những bữa ăn thân mật, bạn có thể thoải mái thêm bất cứ thứ gì bạn muốn, nhưng trong các buổi tiệc trang trọng, hoặc một dịp trải nghiệm ẩm thực đặc biệt, việc nêm thêm gia vị vào món ăn có thể bị coi là thiếu tinh tế.

Một số vị đầu bếp muốn thực khách cảm nhận chính xác hương vị mà họ muốn truyền tải qua món ăn và cảm nhận sự khác biệt. Họ đã dành rất nhiều thời gian để tạo ra món ăn và tự tin rằng hương vị của nó hoàn toàn cân bằng và không cần thêm gia vị.

Dùng khăn để chấm nhẹ quanh miệng, không lau quẹt

Nên thường xuyên dùng khăn để lau miệng trong lúc dùng bữa, đặc biệt là khi dừng ăn để uống nước. Điều này giúp mép ly của bạn luôn sạch sẽ, trông không bị lem nhem. Tuy nhiên, đừng quẹt qua quẹt lại, mà hãy nhẹ nhàng dùng khăn chấm nhẹ quanh môi, trông sẽ thanh lịch và đẹp hơn.