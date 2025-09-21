Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những mẹo giúp bạn giữ an toàn cho bản thân, đỡ thấy bất an khi sống tự lập

Hoàng Tố Mai (Viện Hàn lâm khoa học xã hội)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Khi đang đi bộ trên phố, gọi đồ ăn mang về nhà, hoặc lên xe taxi một mình, hãy bật chế độ cảnh giác và nhớ đến những mẹo nhỏ này, chúng sẽ giúp bạn giữ an toàn cho bản thân và đỡ cảm thấy bất an.

Nói rằng bạn sống gần một địa điểm nào đó phổ biến

Nếu vô tình gặp ai đó từng quen biết, nhưng không quá thân trên phố và họ thuận miệng hỏi bạn đang ở đâu, thì đừng vội chia sẻ địa chỉ thật của bạn. Hãy nói rằng bạn đang sống gần một địa điểm nào đó phổ biến và nghe quen thuộc, ví dụ như siêu thị, công viên, trường học, trạm xăng...

Dùng tên đàn ông khi đặt đồ ăn giao tận nơi hay gọi thợ sửa chữa

20.png

Khi có người lạ đến, dù họ không bước vào nhà nhưng các nàng vẫn nên giả vờ rằng trong nhà có đàn ông. Không bao giờ để lộ cho người lạ biết bạn là thân gái sống một mình, cẩn tắc vô áy náy.

Khi xung quanh nơi bạn ở bỗng có nhiều người lạ, hãy cố ý tiết lộ rằng bạn sống cùng nhiều người

screenshot-2023-05-21-82829-pm.png

Nếu trong nhà bạn có sự cố cần gọi thợ đến sửa chữa, hãy tỏ ra rằng bạn sống cùng nhiều người, hoặc giả vờ người nhà sắp về, bạn bè sắp đến chơi. Cách đơn giản nhất là treo áo khoác đàn ông, hoặc để giày dép đàn ông ở những nơi dễ nhìn thấy.

Thậm chí, nếu nhà hàng xóm đang sửa chữa và có nhiều thợ đến làm việc trong một khoảng thời gian, hãy cố ý tiết lộ với xung quanh rằng bạn sống chung với nhiều người, hoặc thường xuyên có người nhà, bạn bè đến thăm.

Tiết lộ lộn xộn lịch trình đi về và công việc của bạn

8-16780787945091314423252.jpg

Hàng xóm hoặc ai đó lỡ hỏi quá nhiều về việc di chuyển, đi về và công việc của bạn, hãy cố ý diễn tả một lịch trình lộn xộn, không cố định, thường hay thay đổi không biết trước. Điều này để tránh người khác tọc mạch và nắm rõ về cuộc sống, thói quen của bạn.

Hoàng Tố Mai (Viện Hàn lâm khoa học xã hội)
